Líder do PCP diz que Costa "desperdiçou dois anos" em que teve "tudo na mão"

O secretário-geral do PCP considerou hoje insuficiente a mensagem de Natal do primeiro-ministro, lamentando que António Costa não tenha reconhecido que "desperdiçou dois anos" com condições políticas e financeiras para melhorar a vida dos portugueses.

À margem de uma visita ao Conselho Português para os Refugiados (CPR), Paulo Raimundo foi questionado sobre a mensagem de Natal de António Costa, divulgada no domingo, na qual manifestou "confiança redobrada" nos portugueses, defendeu que deixou um país melhor ao fim de oito anos de liderança de governos socialistas, embora reconhecendo que ainda há problemas a resolver.

"Não foi suficiente, o que o primeiro-ministro reconheceu é uma evidência: há que aumentar salários, pensões, reforçar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde ou responder aos problemas de acesso à habitação", considerou o secretário-geral do PCP.

O líder comunista lamentou que o primeiro-ministro "não tenha reconhecido um elemento importante: teve dois anos com tudo na mão, em que poderia ter feito muito mais e responder aos problemas que identificou".

"A questão central é que o PS, a maioria absoluta do Governo, com condições económicas e financeiras, desperdiçou dois anos das nossas vidas, não abriu nenhum caminho novo e só agravou caminhos velhos", criticou, considerando que "a palavra confiança, quando é usada muitas vezes, quer dizer o contrário".