Oito candidatos às presidenciais russas de 2024 formalizados junto da comissão eleitoral

Oito candidatos escolhidos por vários partidos políticos apresentaram as respetivas candidaturas para as eleições presidenciais russas, marcadas para março de 2024, anunciou hoje a Comissão Eleitoral Central (CEC).

Os oito candidatos, escolhidos nos congressos dos respetivos partidos, entregaram todos os documentos necessários para formalizar as suas candidaturas, segundo avançou a presidente da CEC, Ela Pamfilova, citada pela imprensa russa.

O anúncio foi feito poucos dias depois de a CEC ter recusado, na segunda-feira, registar a candidatura da jornalista e ativista anti-regime Yekaterina Duntsova às eleições presidenciais de 17 de março, considerando que havia erros nos documentos apresentados, incluindo ortográficos.

O prazo para apresentação de candidaturas decorre até dia 01 de janeiro, sendo que o atual Presidente, Vladimir Putin, realizou o procedimento no dia 18 de dezembro.

Vários opositores do líder do Kremlin queixam-se de que a comissão eleitoral rejeita o registo de candidatos que representem um maior risco eleitoral para Putin.

Os seus críticos mais proeminentes, que poderiam desafiá-lo de facto, estão na prisão ou vivem exilados no estrangeiro e a maioria dos meios de comunicação independentes foi proibida.

O controlo apertado que Putin estabeleceu durante os 24 anos que está no poder torna a sua reeleição nas eleições presidenciais de março praticamente garantida.

Putin concorre como independente e a sua equipa de campanha, juntamente com ramos do partido governante Rússia Unida e uma coligação política chamada Frente Popular, começaram a recolher assinaturas de apoio à sua candidatura.

Segundo a lei russa, os candidatos independentes devem ser nomeados por pelo menos 500 apoiantes e têm de reunir pelo menos 300 mil assinaturas de 40 regiões ou mais.

A gestão política de Putin, de 71 anos, é, segundo sondagens oficiais, aprovada por 80% dos russos, sendo esperado que vença as eleições com mais votos do que em 2018, quando conquistou mais de 76% dos eleitores.