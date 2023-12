Supremo do Colorado considera Trump inelegível para as presidenciais de 2024 no Estado

O Supremo Tribunal do Colorado decidiu hoje que Donald Trump é inelegível para as presidenciais de 2024, devido às suas ações durante as eleições de 2020, e determinou a retirada do seu nome nas primárias republicanas naquele Estado.

O Supremo manteve a decisão de primeira instância, de novembro, concluindo que Trump se envolveu numa rebelião em 06 de janeiro de 2021, durante o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos e considerou que a 14.ª Emenda da Constituição, invocada para reivindicar a sua inelegibilidade, se aplica de facto a um presidente.

A decisão desta instância foi ainda suspensa até 04 de janeiro, em caso de um recurso para o Supremo Tribunal dos EUA antes dessa data, noticiou a agência France-Presse (AFP).