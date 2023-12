Será verdade que a Rua da Alfândega mudou de nome para Rua do Barceló?

No início desta semana, foi publicada uma foto no Facebook que mostrava uma placa de toponímia com as inscrições ‘Rua do Barceló’ e, com uma letra mais pequena, ‘Cristina Pérez’, nome da directora-geral da unidade hoteleira inaugurada naquela artéria em Setembro passado. A imagem teria sido captada na Rua da Alfândega e o autor da publicação considerava “estranho” que se tivesse mudado o nome a uma rua muito antiga da cidade do Funchal. Nos comentários, alguém manifestava a sua incredulidade com a mudança e classificava a decisão como uma “grande vergonha”. Será que esta situação aconteceu mesmo?

A foto é real, mas não é o que parece ser. Fonte da Câmara Municipal do Funchal confirmou ao DIÁRIO que não houve alteração do nome da Rua da Alfândega e lembrou que as mudanças da toponímia obrigariam sempre a uma deliberação do executivo autárquico.

Na realidade, foi colada uma placa precária, feita aparentemente de papel, com o nome ‘Rua do Barceló’ por cima da placa toponímica da Rua da Alfândega mas tal não correspondeu a uma medida da autarquia. Ao que tudo indica, trata-se de mais uma acção de alerta ligada ao Mini Eco Bar, estabelecimento que funciona naquela artéria há 15 anos e que tem sido alvo de acções de fiscalização, relacionadas com o ruído e o horário de funcionamento, desde que abriu na mesma zona a unidade de alojamento local 'King David' e o Hotel Barceló, ambos do empresário Anaclet Teixeira.

O proprietário do pequeno bar, Paulo Lima, tem promovido várias acções de denúncia da “perseguição” movida pelos novos vizinhos e pelos serviços de fiscalização municipal. Inclusivamente lançou um abaixo-assinado online a apelar à salvação do Mini Eco Bar. Até hoje 469 pessoas assinaram a petição. Contactado pelo DIÁRIO, Paulo Lima não assumiu a autoria da acção de mudança do nome da rua. "Relativamente à placa da rua, achei imensa graça, pois encaixa que nem uma luva. Gostaria de dar os parabéns pessoalmente ao criativo que teve essa ideia. Ainda temos malta com humor na ilha", declarou.

Paulo Lima confirmou o litígio com as novas unidades de alojamento e indigna-se com algumas acções das mesmas. Segundo disse, há dois meses foi instalado um holofote de 500 watts na parede do hotel Barceló, o qual está virado para o Mini Eco Bar, incomodando os seus clientes. O dono do bar informa que fez "várias reclamações na Câmara e na PSP" sobre esta situação e garante que todas elas ficaram "sem efeito".

A título de curiosidade, refira-se que está efectivamente prevista uma mudança de nome de um arruamento no Funchal, que deverá ocorrer no próximo ano. O Caminho do Trapiche, na freguesia de Santo António, vai passar a chamar-se Estrada de São João de Deus. O anúncio foi feito pelo presidente da CMF, em Agosto, nas celebrações do aniversário da Casa de Saúde de São João de Deus.