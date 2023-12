Turismo rural da Madeira merece destaque na imprensa nacional

O turismo rural na Região está em destaque na edição de hoje do Jornal Económico. O matutino escreve na capa: "Turismo rural na Madeira ganha fôlego face a 2022" e revela que até Outubro entraram 59.801 hóspedes para este tipo de unidades. Mais do que em 2022 todo.

Confira os destaques deste e de outros jornais:

O Jornal Económico:

- "Repsol defende leilão 'offshore' só depois das eleições"

- "'Olhando para o pipeline da Bayer, vamos avançar mais para o negócio hospitalar': [country manager da Bayer Portugal, Marco Dietrich]"

- "Unicórnio português Farfetch comprada pela 'Amazon coreana'"

- "PIB das regiões portuguesas ultrapassou níveis de pré-pandemia e Lisboa concentra 36% do total"

- "INE divulga taxas de juro no crédito da casa em novembro"

- "Turismo rural na Madeira ganha fôlego face a 2022"

Correio da Manhã:

- "Assalto milionário a carrinha de dinheiro. Trio armado rouba e foge pela autoestrada em direção a Sintra"

- "Sporting-FC Porto (2-0). Sonho do título está vivo"

- "Ferimentos visíveis no rosto. Pinto da Costa em Alvalade com marcas do acidente"

- "Champions. Dragões nos 'oitavos' com o Arsenal"

- "Liga Europa. Benfica com franceses, leão com suíços e Sp. Braga vai ao Azerbaijão"

- "Senhorios de rendas antigas sem compensação"

- "Saúde. Remédios baratos vão ficar mais caros"

- "Igreja. Papa autoriza bênção de casais gay"

- "Empresário sequestrado em Albufeira"

- "Mónica Silva. PJ faz mais buscas na Murtosa por corpo de grávida"

- "Professores. Lisboa, Porto e Setúbal com 10.750 vagas"

Público:

- "Número de crianças adotadas cresce para o nível mais alto em quatro anos"

- "Farfetch: Primeiro 'unicórnio' português vendido a grupo sul-coreano"

- "Futebol: Sporting vence e passa o Natal no topo da I Liga"

- "Guerra na Ucrânia: O 'ouro de sangue' africano que financia o esforço russo"

- "Concessão da ANA: Contrato tem regras que podem empatar novo aeroporto"

- "Moreira da Silva: 'Há empresas incompatíveis com a via para a economia verde'"

- "Novo ano do São Luiz: Martim Sousa Tavares no teatro onde a programação está organizada por estações do ano"

- "Votos dos emigrantes: Nas eleições, 'há que cumprir rigorosamente' a lei com cópia do cartão de cidadão"

Jornal de Notícias:

- "Quase mil lares de idosos fechados em nove anos"

- "Sporting 2-0 FC Porto: O viking de Alvalade"

- "Porto: Autarquia avança para obras do Coliseu e boicota transportes"

- "'Inexperiência' de Montenegro versus 'cadastro' de Nuno Santos"

- "Benavente: Jovem que morreu em incêndio deixa filha bebé"

- "Advogados: Associação do Brasil processa Ordem por fim de acordo"

- "Tribunais: Inteligência artificial chega aos acórdãos"

- "Religião: Papa autoriza bênção de casais gay mas não casamento"

- "Colisão fatal para dois trabalhadores estrangeiros no Alentejo"

- "Novas leis de imigração abrem porta a restrições na Europa"

- "Cultura: Cheque-livro não reúne consenso de influenciadores digitais"

Diário de Notícias:

- "Modernização da CP descarrila nos tribunais"

- "Governo israelita já trabalha em cenário pós-guerra para Gaza"

- "Violência: Jovem de 16 anos diz ter sido agredido pela PSP em manifestação"

- "Exportações: Calçado a cair 7,4%, mas setor antecipa retoma em 2024"

- "Farfetch: Evita insolvência com venda a grupo sul-coreano"

- "'Os telefones têm ouvidos': Livro sobre as escutas da PIDE"

Jornal i:

- "iluminado"

- "Para onde vais igreja?"

- "Padres casados, mulheres diaconisas, a doutrina sobre a homossexualidade e a aceitação de casais recasados são os temas fraturantes em cima da mesa"

Negócios:

- "Idade da reforma a caminho dos 67 anos em 2030"

- "Sul-coreanos salvam Farfetch"

- "Comércio: 'Nem parece Natal', mas há um nicho a sentir o contrário"

- "Fisco ganha processo de um milhão por IVA na construção"

- "Radar África: Angola, a GE e o estranho caso do senhor Wilson"

- "Insegurança no mar Vermelho pressiona preço de gás e petróleo"

- "Experiência é o campo de batalha entre Montenegro e Pedro Nuno"

A Bola:

- "Sporting-FC Porto (2-0). Leão no trono de Natal"

- "Benfica. Trubin conquista o universo encarnado"

- "Competições europeias. 'Tubarão' na Champions e sorteio feliz na Liga Europa"

- "Ciclismo. João Almeida na Volta a França 2024"

Record:

- "Sporting-FC Porto (2-0). Rei da selva. Sueco volta a arrasar e o leão é líder no Natal"

- "Águias ligaram o Trubin. Saiba como o guardião mudou a forma de jogar da equipa"

- "Benfica. António Silva ganha força no Real Madrid"

- "UEFA. FC Porto-Arsenal. Fava para o dragão"

O Jogo:

- "Sporting-FC Porto (2-0). Exorcista. Golo e assistência de Gyokeres quebraram enguiço de 10 jogos sem vitórias verde e brancas em clássicos"

- "Benfica. Schmidt faz pleno 59 anos depois. Só em 1964 foram batidos os outros membros do top-4 na primeira volta"

- "Braga. Al Musrati só em 2024"

- "Sorteios UEFA. Uma fava e três brindes"