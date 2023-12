Papa Francisco apela a um "cessar-fogo humanitário imediato" em Gaza

O Papa Francisco renovou hoje o seu apelo a um "cessar-fogo humanitário imediato" em Gaza e instou todas as partes envolvidas a retomarem as negociações e a fazerem chegar ajuda humanitária à população do enclave palestiniano.

"Acompanho o conflito em Israel e na Palestina com grande preocupação e dor. Renovo o meu apelo a um cessar-fogo humanitário imediato: existe muito sofrimento", sublinhou o pontífice.

Francisco instou às "partes envolvidas a retomarem as negociações" e a comprometerem-se, urgentemente, a "fazer chegar a ajuda humanitária à população de Gaza".

O Papa apelou ainda à libertação imediata de "todos os reféns que viram esperança nas tréguas de há poucos dias" e ao "fim deste grande sofrimento para israelitas e palestinianos".

"Por favor, não às armas, sim à paz", sublinhou.

O pontífice apelou ainda a que não se esqueça "de pedir a dádiva da paz" para "os mártires da Ucrânia".

De acordo com o Ministério da Saúde tutelado pelo Hamas, mais de 18 mil pessoas foram mortas na Faixa de Gaza, na sua grande maioria mulheres e menores de 18 anos, pelos bombardeamentos israelitas desencadeados pelo ataque do movimento islamita Hamas contra Israel a 07 de outubro, que provocou 1.200 mortos, na maioria civis.

Paralelamente à sua campanha de ataques aéreos devastadores, o Exército israelita conduz desde 27 de outubro uma ofensiva terrestre contra o Hamas, inicialmente concentrada no norte de Gaza e depois alargada a todo o território.