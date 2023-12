Dívida bruta da Região é de 5.213,2 milhões de euros

A dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) "situava-se em 5.213,2 milhões de euros" no final do 3.º trimestre de 2023, "tendo diminuído cerca de 59,2 milhões de euros (-1,1%) face ao final do trimestre anterior e subido 83,7 milhões de euros (+1,6%) comparativamente ao período homólogo", resume hoje a Direção Regional de Estatística (DREM).

De acordo com as contas apresentadas e "analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro", diz a DREM que no período em causa face ao trimestre homólogo, "o peso dos empréstimos diminuiu de 44,3% para 42,1%, sucedendo o inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no mesmo período, subiu de 55,7% para 57,9%".

No que toca à "repartição da dívida por setor emitente", os números mostram que "o Governo Regional é responsável por 94,8% (92,0% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por 5,2% (8,0% no 3.º trimestre de 2022)".

Por fim, em 30 de Setembro (final do 3.º trimestre) de 2023, "a dívida líquida de depósitos rondou os 4.860,8 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 48,3 milhões de euros (-1,0%) face ao final do trimestre anterior, e crescido 89,3 milhões de euros (+1,9%) comparativamente ao período homólogo", numa evolução muito similar à dívida bruta.