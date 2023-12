Valor e número das casas vendidas na Madeira voltou a aumentar no 3.º trimestre

No 3.º trimestre de 2023, o valor e o número das casas vendidas na Madeira voltou a aumentar, tendo sido transaccionados 877 alojamentos na Região Autónoma, representando um aumento trimestral de 10,3%, mas uma diminuição homóloga de 25,7%, enquanto que o valor global superou os 212 milhões de euros, mais 14% face ao trimestre anterior e também uma diminuição homóloga de mais de 7%.

Os dados foram divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística que dá conta que "do total de alojamentos vendidos no trimestre, 560 diziam respeito a alojamentos existentes (63,9% do total), sendo os restantes 317 (36,1%) alojamentos novos", sendo de destacar que "face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções contrárias, ou seja, as vendas de alojamentos existentes diminuíram 15,9% e as vendas de alojamentos novos aumentaram +145,7%. Quando feita a comparação com o trimestre homólogo, verificaram-se, pela mesma ordem, variações de -39,4% e +23,8%", evidencia.

Como referido, "o valor dos alojamentos transacionados neste trimestre situou-se nos 212,1 milhões de euros, mais 14,1% que no trimestre precedente (186,0 milhões de euros) e menos 7,4% que no trimestre homólogo (229,1 milhões de euros)", destacando a DREM que "nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 97,9 milhões de euros (um novo máximo da série que inicia no 1.º trimestre de 2009 e +159,5% e +49,7% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente), enquanto o relativo aos alojamentos existentes se fixou nos 114,2 milhões de euros (-22,9% e -30,2% face aos trimestres anterior e homólogo, pela mesma ordem)".

Também há a realçar que nesse trimestre entre Julho e Setembro, "as famílias madeirenses adquiriram 714 alojamentos habitacionais, +7,5% e -21,5% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente. Em valor, as transações desta natureza cifraram-se nos 175,8 milhões de euros, +15,0% que no trimestre anterior e -4,7% em relação ao 3.º trimestre de 2022". E acrescenta: "Em termos acumulados (Janeiro a Setembro), o número de alojamentos familiares vendidos foi de 2.570, representando um valor de 593,4 milhões de euros e traduzindo variações homólogas de -10,2% e -22,2%."

Por fim, resume o que o INE havia divulgado ontem, de que "no conjunto do País, foram transacionados 34,3 mil alojamentos, no 3.º trimestre de 2023, significando um aumento trimestral de 1,9% e uma diminuição homóloga de 18,9%. Estas transações geraram 7,1 mil milhões de euros, +2,4% que no 2.º trimestre de 2023 e -12,2% face ao mesmo período do ano anterior", conclui.