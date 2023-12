'Mein Schiff 3' traz 3.283 pessoas ao Funchal

O 'Mein Schiff 3' acostou, esta manhã, no Porto do Funchal, trazendo a bordo 2.393 passageiros e 890 tripulantes, de acordo com a informação da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira.

Proveniente de Le Havre, o navio fica na Madeira durante 11 horas.

Deixa o Porto do Funchal esta tarde, pelas 18 horas, com destino a Cabo Verde.

O navio está a fazer um cruzeiro de 28 noites, iniciado em Bremerhaven a 17 de Dezembro, com escalas (além do Le Havre, Funchal e Mindelo) na Praia e Lanzarote. A 31 de Dezembro, o navio regressa, novamente, ao Funchal, para assistir à passagem de ano, seguindo-se escalas em Fuerteventura, Grã-Canária, La Palma, La Gomera, Tenerife, Lisboa, Porto, Corunha e Bremerhaven, onde termina a viagem a 14 de Janeiro.