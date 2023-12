Noite do Mercado da Ribeira Brava com grandes propostas

A Noite do Mercado da Ribeira Brava regressa em força esta sexta-feira, na frente-mar da vila, com um programa recheado de animação e muitas iguarias.

A música começa ao início da tarde, às 18 horas, com a Banda Municipal da Ribeira Brava, o Coro dos Pequenos e Jovens Avessos, o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava e o Grupo de Cantares da Casa do Povo da Serra de Água, estes últimos num registo mais popular e tradicional.

Mais tarde surge o Grupo Musical Bons Amigos e o Quarteto 3+1. Vão ainda passar pelo palco da Noite do Mercado os Triova Voices que antecedem a atuação do ribeira-bravense João Vinagre.

A partir da meia-noite, entra em cena a música eletrónica a cargo do Grupo Café do Teatro que traz os DJs Nélio Fabrício e MC Zuka, garantindo animação até às 4 horas da madrugada.

Antes, às 18h30, será realizado o primeiro sorteio da campanha comercial levada a cabo pela Autarquia – ‘Eu Opto pelo Comércio Local’ – que decorre até 6 de Janeiro de 2024. Serão sorteados vales de 50, 100, 150 e 250 euros, num total de 1.550 euros para ser gasto nas lojas aderentes.

Mas esta noite faz-se também de cores e sabores natalícios. O mercado municipal abre às 6 horas para a venda de produtos hortícolas, ramagens e iguarias de Natal. É a noite que que muitos aproveitam para fazer algumas compras aos agricultores do concelho.

Na frente-mar da vila, haverá ainda as típicas barraquinhas. Este ano regista-se uma grande afluência de espaços comerciais (20 no total) para a venda de produtos diversos, destacando-se as broas, os licores, as sandes, a poncha e as iguarias que marcam o Natal madeirense.