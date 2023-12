Bombeiros e helicóptero combatem incêndio nos Canhas

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta Sol, em conjunto com o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil, combatem neste momento (16h50) um incêndio no Caminho do Lombo da Piedade.

As chamas deflagraram numa zona de mato, tendo o alerta sido dado pelas 15 horas desta segunda-feira, 25 de Dezembro.

No local estão cinco operacionais apoiados por duas viaturas.