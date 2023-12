Concerto Solidário de Natal juntou 80 músicos na Sé do Funchal

A Sé do Funchal acolheu, ontem à noite, um concerto solidário de Natal, que juntou 80 músicos, que interpretaram vários temas de Natal.

De acordo com nota à imprensa, este evento foi assistido por uma moldura humana de mais de 600 pessoas e protagonizado pela Banda Militar da Zona Militar da Madeira, em associação com o Coro de Câmara da Madeira e o Conservatório – Escola de Artes da Madeira. Os donativos foram recebidos pela Cáritas Diocesana do Funchal.

"Pretendeu-se através da música, materializar a dimensão solidária do Exército, sempre atento aos cidadãos mais carenciados e às Instituições cuja obra de caridade e assistência junto dos mais vulneráveis e na defesa do bem comum, se constitui relevante e de referência na comunidade", refere a mesma nota.