Conheça a programação da 'Noite do Mercado' da Penteada

O Mercado da Penteada, no Funchal, abre as portas já hoje para receber a Noite do Mercado. O evento 'repete-se' também amanhã.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, para hoje, está prevista a actuação do grupo da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, entre as 18h30 e as 19h30. Segue-se o Grupo Folclórico Monte Verde, entre as 20h e as 21 horas.

Já sábado, a animação arranca pelas 18h30 com o Grupo Folclórico da Boa Nova, seguindo-se o grupo da Casa do Povo de Santa Cruz entre as 21h e as 22 horas.