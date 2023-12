Comerciantes fiscalizados na Noite do Mercado

Vários comerciantes estão a ser alvo de uma fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública nesta Noite do Mercado que já conta com centenas de pessoas na baixa do Funchal.

Segundo o DIÁRIO apurou, alguns estabelecimentos não possuem os folhetos informativos sobre a venda de bebidas alcoólicas apenas a maiores de 18 anos e estão a ser alertados para esta situação pelas autoridades.