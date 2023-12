Explosão numa fábrica de níquel na Indonésia causa 12 mortos e 39 feridos

Uma explosão fez esta madrugada pelo menos 12 mortos e 39 feridos numa fábrica de processamento de níquel no leste da Indonésia, disse um funcionário do complexo industrial onde a fábrica está localizada.

O acidente ocorreu por volta das 05:30 (21:30 de sábado em Lisboa) numa fábrica pertencente à PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, uma subsidiária de um grupo privado chinês, no parque industrial de Morowali, na ilha de Celebes.

"O número atual de vítimas é de 51. Doze pessoas morreram no acidente. Há 39 pessoas com ferimentos ligeiros ou graves que estão atualmente a receber tratamento médico", disse o porta-voz do complexo industrial.

Dedy Kurniawan acrescentou num comunicado que os mortos eram sete trabalhadores indonésios e cinco estrangeiros, mas não revelou a nacionalidade destes últimos.

De acordo com as primeiras conclusões do inquérito, a explosão ocorreu durante os trabalhos de reparação de um alto-forno.

Um líquido inflamável incendiou-se e o fogo propagou-se aos tanques de oxigénio, que explodiram, explicou o porta-voz.

O incêndio foi extinto esta manhã.

A ilha de Celebes é um importante centro de produção de níquel, um metal de base utilizado nas baterias dos carros elétricos e no fabrico de aço inoxidável.

A China investiu fortemente em fábricas nesta região, mas as condições de trabalho têm sido frequentemente criticadas.

Em janeiro passado, dois trabalhadores, incluindo um cidadão chinês, foram mortos numa fundição de níquel situada no mesmo complexo industrial, durante um motim provocado pelas condições salariais e de segurança no trabalho.

Em 2021, a mineradora brasileira Vale anunciou a assinatura de um acordo com duas empresas chinesas para a construção e operação de uma fábrica de processamento de níquel em Celebes.

Segundo um comunicado, a parceria reunia a subsidiária local do grupo brasileiro, PT Vale Indonesia Tbk, a Taiyuan Iron and Steel, subsidiária da gigante estatal chinesa do ferro e aço China Baowu Steel Group, e a fabricante chinesa de níquel Shandong Xinhai Technology.

A fábrica irá nascer no parque industrial da Shandong Xinhai Technology na ilha de Celebes.