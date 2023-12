Vaticano vai publicar homilias do Papa Bento XVI proferidas durante missas privadas

O Vaticano vai publicar no próximo ano uma coleção de homilias proferidas pelo falecido Papa Bento XVI durante missas dominicais privadas, a maioria delas durante a sua reforma de 10 anos, revelaram ontem fontes oficias da Santa Sé.

Estas homilias nunca antes foram divulgadas, tendo sido transcritas por mulheres consagradas que cuidaram de Bento XVI durante o seu pontificado, de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, e durante a sua reforma, desde que abdicou do cargo de líder da Igreja Católica até à sua morte em 31 de dezembro de 2022.

Estas mulheres gravaram as homilias à medida que Bento XVI as proferia e agora transcreveram-nas para publicação pela editora do Vaticano.

Trinta das homilias datam do pontificado de Bento XVI, enquanto cerca de 100 foram proferidas durante a sua reforma, refere um comunicado da editora, da Fundação Joseph Ratzinger e do gabinete de comunicação do Vaticano.

Todas as homilias estão em italiano, a língua adotada pelo teólogo nascido na Alemanha.

O jornal do Vaticano L'Osservatore Romano, em conjunto com o alemão Welt am Sonntag, publicou este sábado a primeira das homilias, que é uma meditação sobre a figura de José que Bento XVI proferiu em 22 de dezembro de 2013, poucos meses depois de se tornar o primeiro Papa em 600 anos a renunciar ao cargo de líder da Igreja Católica.

Bento XVI morreu em 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos.

O porta-voz de longa data do Papa Bento XVI, o reverendo Federico Lombardi, que dirige a Fundação Ratzinger, é o curador da coleção.