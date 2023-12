Portugal tem mais um milionário. O primeiro prémio do sorteio 102/2023, desta sexta-feira, do Euromilhões, no valor de 55 milhões de euros, saiu a um apostador português.

A chave vencedora do sorteio de hoje é composta pelos números 6 - 14 - 34 - 44 - 49 e pelas estrelas 4 e 12.

Também o segundo prémio saiu em Portugal, com um apostador a ganhar 113 mil euros.