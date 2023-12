Paquete Funchal deixa Cais da Matinha ao fim de oito anos para ser recuperado

O paquete Funchal, atracado no Cais da Matinha, em Lisboa, há mais de oito anos foi hoje movido para ser recuperado, com o objetivo de o posicionar como um "emblema icónico" da cultura portuguesa, segundo os investidores.

"O icónico MV Funchal, símbolo de herança marítima de Portugal, está hoje a ser movido do Cais da Matinha, em Lisboa, para outra localização no rio Tejo, onde se iniciará uma nova fase do processo de transformação desta embarcação", indicaram, em comunicado, os responsáveis pelo navio, sem revelar o projeto nem o investimento previsto na sua revitalização.

Segundo informação enviada à Lusa, um grupo de investidores de várias nacionalidades, liderado pelo empresário Brock Pierce, tem por objetivo posicionar o paquete como um "emblema icónico" da cultura nacional.

"No auge da pandemia, quando o navio enfrentava a ameaça de ser desmantelado, Brock Pierce reconheceu o valor deste património e a imperatividade de salvaguardar este peça do legado marítimo de Portugal para as gerações futuras", lê-se na mesma nota.

Os detalhes sobre o plano de reabilitação do navio serão revelados na primavera de 2024.

Os responsáveis indicam apenas que vão ser integradas "marcas e iniciativas locais para continuar a inspirar gerações vindouras".

Lançado em 1961, o paquete foi construído pelo estaleiro Helsingør Skipsværft A/S, na Dinamarca, para ser meio de transporte entre o continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

O Funchal, com 136 metros de comprimento e 17 de largura, podia transportar até 1.200 passageiros e 200 tripulantes.

Em 2007, o navio foi vendido a uma empresa privada e em 2012 deixou de estar ao serviço, tendo ficado atracado no Cais da Matinha, em Lisboa.

Em 2018 foi vendido em hasta pública ao grupo hoteleiro britânico Signature Living por 3,910 milhões de euros, após uma disputa renhida com um consórcio luso-francês.

O leilão tinha um valor inicial de 2,3 milhões de euros e foram recebidas quatro ofertas, acabando por ficar na posse dos britânicos da Signature Living que então não quiseram dar detalhes sobre as suas intenções para o histórico paquete Funchal.

Mas o grupo sofreu o impacto da pandemia da covid-19 e o paquete voltou a mudar de mãos em 2021, quando foi "foi adquirido por um grupo de investidores norte-americanos", segundo noticiaram então vários meios de comunicação.