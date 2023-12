17 crianças à espera de um Lar

17 crianças aguardam por uma família adoptiva é a nossa manchete neste dia, véspera de Natal. "Número de menores em situação de adoptabilidade tem vindo a aumentar nos últimos anos na Madeira. Em 2020 eram apenas 6", refere o texto complementar. Leia tudo na página 7.

A foto da Noite do Mercado no Funchal diz tudo. Maior enchente de sempre é o título que completa o que diz a fotografia. E o texto que complementa esta ideia reforça: "Milhares cumpriram a tradição na Noite do Mercado do Funchal e encheram as ruas. Houve negócio para todas as barracas, com a tangerina a ser a mais procurada. Na emissão especial da TSF/DIÁRIO 'Natal de embalar', no palco da ponte dos Lavradores, que foi aplaudida e participada por muitos convidados, Calado fez um balanço dos primeiros dois anos de mandato, perspectivou o futuro e desejou 'melhor qualidade de vida' no 'sapatinho' dos madeirenses. Ecrã gigante foi aposta ganha." Leia toda a reportagem entre as páginas 9 e 12.

Nesta edição conheça Um jovem ‘chef’ sem medo de fazer diferente. E este é César Vieira, "o novo rosto da 'Geração do futuro'. Conheça-o nas páginas 2 e 3.

No futebol, ontem o Marítimo terminou o ano com amargo de boca. Empate nos Barreiros com sabor a derrota. Pode ler a crónica nas páginas 16 e 17.

Por fim conheça A escola como trampolim para outras conquistas. Se ficou curioso leia as páginas 4 e 5.

Estas notícias e tantas outras estão no seu DIÁRIO da véspera de Natal. Aproveitamos para lhe desejar Boas Festas!