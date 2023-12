“É um trabalho diário que parte do nosso executivo da CMF, mas que só pode ser concretizado com a ajuda de todos”

Helena Leal, vereadora com o pelouro do Social na Câmara Municipal do Funchal, foi outro dos convidados da emissão especial de hoje da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado.

Começou por revelar que faz a árvore de Natal com as filhas, com um toque especial: "É uma tradição familiar, temos de ter sempre o presépio". E aproveitou para elogiar a mãe, que tem não apenas um, mas vários presépios.

Logo de seguida, abordou a questão da dimensão solidária que é fulcral na autarquia: "Esse é de facto o principal eixo do nosso executivo, a compaixão pelo outro, adequando às nossas competências".

"Somos teimosos e vamos atrás de encontrar soluções, para encontrar projectos pertinentes e que chegam a todas as franjas da sociedade", adiantou.

"Não retiramos de um lado para pôr no outro", ao invés, garante que a CMF tem criado projectos para dar resposta a várias necessidades.

E revelou que a CMF fez um aumento de 150% nos apoios sociais, algo que demonstra a vontade do executivo em ajudar os munícipes.

"Nem sempre é fácil, há situações que estão um pouco mais longe do nosso olhar", por isso, destaca o trabalho em parceria com as associações e outros parceiros.

Depois de ter sido surpreendida pela oferta de uma ginjinha em directo, Helena Leal continuou: "Trabalhamos com as nossas equipas com espírito de missão, não pode ser com o Excel". E deu como exemplo o valor da receita que hoje será distribuída às associações.

E salientou que, a partir das 20h30, no âmbito da Noite do Mercado, realiza-se a entrega de apoios a associações do âmbito social:

Fundação Nossa Senhora Conceição 17.086,55€

Centro Cultural e Desportivo de S. José 3.026,90€

Lions Clube Funchal 3.000€

Noutro tópico, nomeadamente a questão dos sem-abrigo, Helena Leal salienta que se trata de um problema que a CMF tem estado activa e empenhada na ajuda a estas pessoas.

"Estamos a desenvolver estratégias que estão sempre a mudar, porque a realidade social está sempre a mudar. Trabalhamos por isso com as entidades de saúde, Governo Regional e entidade policial", explicou.

A este respeito, falou do caso de sucesso, noticiado ontem pelo DIÁRIO sobre um emigrante madeirense que conseguiu, através do projecto 'Habitação Solidária' da CMF, deixar de ser sem-abrigo.

Câmaras com receitas recorde por munícipe Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Revelou que, neste momento, estão sinalizados 130 sem-abrigo, um número que aumento devido à pandemia e ao crescimento do consumo de substâncias psicoactivas.

Já sobre a área da Habitação, salientou que é uma questão que ultrapassa a realidade regional, é um problema nacional, pelo que a CMF tem procurado outras respostas: aumento dos apoios sociais na ordem dos 150%, aumento do apoio ao arrendamento (aprovado ontem), etc.

Explicou que a CMF tem mais de 1.300 fogos a seu cargo "que não estavam nas melhores condições" quando este executivo tomou posse. O que tem implicado gastar muitos milhões na reabilitação.

Na área da Educação, falou do investimento nas bolsas de estudo e na qualificação dos quadros. E revelou que neste momento, há 1.700 candidaturas para bolsas de estudo, sendo que o prazo termina a 12 de Janeiro.

Finalmente, desafiada por Ricardo Miguel Oliveira, deixou uma mensagem final de Natal.

A todos um Feliz Natal, um Santo Natal, mas que as pessoas consigam usufruir o caminho, usufruam dos vossos, dos que vos acompanham. Helena Leal, vereadora da CMF

De resto, pode acompanhar a emissão especial através da rádio TSF (100FM), ao longo do dia, com vários motivos de interesse.

Vídeo ilustra manhã já movimentada no exterior e interior dos 'Lavradores' neste dia da Noite do Mercado A emissão especial da rádio TSF (100FM) e DIÁRIO já arrancou junto ao Mercado e propõe muita animação até à noite

Vice-presidente da CMF Cristina Pedra deseja muita felicidade e amor neste Natal com um Funchal sempre à frente Autarca foi uma das convidadas da emissão especial de hoje da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado

Henrique Teixeira fala sobre os seus projectos musicais no 'Natal de Embalar' O jovem cantor foi outro dos convidados da emissão especial de hoje da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado

Bruno Pereira garante que “é seguro e cómodo de vir à Noite do Mercado” Autarca foi outro dos convidados da emissão especial de hoje da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado