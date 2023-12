Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Câmaras com receitas recorde por munícipe. Olhando para as contas das autarquias entre 2011 e 2021, verifica-se que o lucro das operações não financeiras dos municípios, como por exemplo, provenientes da arrecadação de impostos sobre imóveis, regista o maior valor por habitante no Porto Moniz, enquanto Câmara de Lobos está no pólo oposto. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Ascender os degraus para uma nova vida. A pandemia forçou o regresso do emigrante Arlindo Gomes, que acabou por ficar em condição de sem-abrigo no Funchal. Com força de vontade e a ajuda da CMF, foi uma das primeiras quatro pessoas que integraram a ‘Habitação Solidária’ há um ano. Hoje é um de dois casos de sucesso e dá a cara pelo projecto. “Olho para aquela porta da Câmara e dou graças a Deus pelo dia em que cruzei aquelas escadas”, refere o homem natural do Arco de São Jorge.

Fique também saber que 2023 terá recorde de passageiros nos Portos da Madeira e que Mais de 800 mil euros de apoios aos pescadores.

Por fim, na Justiça, Pena de prisão suspensa para madeirense condenado por ameaças e agressões a namoradas.

