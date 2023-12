Noite do Mercado regressa com 16 horas de animação

Chegámos, novamente, a 23 de Dezembro, dia da tradicional Noite do Mercado do Funchal, um dos mais marcantes eventos da quadra natalícia. Este ano, a iniciativa que leva milhares de pessoas ao Mercado dos Lavradores e ruas circundantes conta com 16 horas de animação e 57 espaços comerciais.

A Noite do Mercado assume-se como uma “festa tradicional” em que a autarquia aposta em vários grupos tradicionais que vão actuar ao longo das ruas. A Confraria dos Cânticos com mais de 35 anos de atuação, na Praça do Peixe, vai merecer este ano uma distinção por parte da autarquia. Os cânticos vão ser transmitidos num ecrã gigante à entrada do Mercado dos Lavradores, às 23 horas.

Os maiores condicionalismos na circulação automóvel acontecem a partir das 15h30 de hoje, embora a Rua Latino Coelho e a Rua da Boa Viagem já estejam encerradas desde ontem. Estarão em funcionamento 12 Parques de Estacionamento, públicos e privados, com capacidade para 4 mil lugares, a maioria dos quais abertos até às 7 horas da manhã do dia 24.

A Noite do Mercado, realizada em parceria com o DIÁRIO e a Empresa de Cervejas da Madeira, representa um investimento da autarquia de cerca de 100 mil euros. Ao longo do dia de hoje, com início às 8 horas da manhã, a TSF-Madeira conta com uma emissão especial alusiva à Noite do Mercado, que se prolonga até à noite, culminando com a transmissão em directo dos cantares de Natal.

Todas as informações sobre esta noite festiva estão disponíveis na plataforma digital interactiva, em noitedomercado.funchal.pt.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 11h45 Marítimo – Penfiel, II Liga | Estádio do Marítimo

· 14 horas presidente da Assembleia Legislativa da Madeira assiste à Festa de Natal do Paul do Mar | Salão Paroquial do Paul do Mar

· 23 horas Cantares de Natal, Confraria dos Cânticos | Mercado dos Lavradores

Efemérides

1861 Unificação da Moldávia e Valáquia, na Roménia

1874 Nasce o jornalista, escritor e empresário teatral Luís Galhardo, fundador do Parque Mayer, em Lisboa

1938 Guerra Civil de Espanha. O general Francisco Franco lança a ofensiva da Catalunha

1972 Morrem mais de dez mil pessoas no sismo que abala a capital da Nicarágua

1975 Richard Skeffington Welch, chefe da CIA norte- americana em Atenas, Grécia, é morto a tiro, aos 48 anos

1976 Escritura pública da associação política de extrema-direita MIRN, Movimento Independente para a Reconstrução Nacional

1986 O avião experimental norte-americano Voyager é a primeira aeronave a efetuar uma volta ao mundo sem escalas e sem reabastecimento

Voyager, Foto Thomas Harrop / NASA



1995 O ex-comunista Aleksander Kwasniewski assume, em Varsóvia, a Presidência da Polónia

2001 O parlamento egípcio aprova uma nova lei que proíbe a flagelação como medida de punição dos prisioneiros

2002 Victor Emmanuel, príncipe de Sabóia, herdeiro do trono de Itália, regressa ao país, depois de 56 anos de um exílio motivado pela colaboração do rei Victor Emmmanuel III com o regime fascista de Mussolini

2006 O Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 1737, que prevê a imposição de sanções financeiras e tecnológicas ao Irão se o país se recusar a suspender as actividades de enriquecimento de urânio no prazo de 60 dias. Teerão considera a resolução ilegal e diz que prosseguirá o seu programa nuclear.

2006 O Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, e o primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert, reunidos em Jerusalém, chegam a acordo para relançar o processo de paz. Olmert promete transferir 100 milhões de euros de fundos congelados para a Autoridade Palestiniana.

2008 Tentativa de golpe de Estado na Guiné-Conacri: um capitão do exército da Guiné-Conacri anuncia na rádio estatal a "dissolução do Governo, das instituições republicanas e da Constituição" do país, horas após a morte do Presidente Lansana Conté, no poder há 24 anos.

2013 A comissão de inquérito ao incidente com um voo da TAP em Bissau conclui que o ministro do Interior do Governo de transição guineense, António Suka Intchama, "exigiu" o embarque dos 74 sírios com passaportes falsos para Portugal.

2016 O Conselho de Segurança da ONU aprova uma resolução a exigir a Israel o fim “imediato” e “completo” da política de colonatos nos territórios palestinianos

2016 A Autoridade Nacional da Aviação Civil aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio privado Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, negócio concretizado pelo anterior Governo e revertido pelo atual.

2018 Os Estados Unidos assinam a ordem para a retirada das tropas norte-americanas na Síria, um processo que o Presidente dos EUA, Donald Trump, quer “lento e altamente coordenado” com a Turquia

2021 Morre, com 87 anos, Joan Didion, escritora, jornalista e ensaísta norte-americana, autora de ‘O ano do pensamento mágico’ (2005). Em 2012 foi distinguida pelo então Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama

Este é o tricentésimo quinquagésimo sétimo dia do ano. Faltam oito dias para o termo de 2023.

Pensamento do dia