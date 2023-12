Vice-presidente da CMF Cristina Pedra deseja muita felicidade e amor neste Natal com um Funchal sempre à frente

Cristina Pedra, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi uma das convidadas desta manhã na edição especial que a TSF e o DIÁRIO estão a realizar, junto aos 'Lavradores', no âmbito da Noite do Mercado.

Numa conversa conduzida por Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO e TSF, a autarca passou em revista algumas das medidas e concretizações deste ano da Câmara Municipal do Funchal, sempre a pensar nos munícipes e nos empresários.

Vincou que a CMF quer, ao contrário de um passado recente, que as pessoas estejam próximas do município, também as que pretendem investir, já que a autarquia tem uma série de mecanismos e organismos para ajudar nos processos, como o Balcão do Investidor. Também elogiou o trabalho da Loja do Munícipe, que tantas e tantas pessoas atende por semana.

De resto, como mensagem final, Cristina Pedra desejou "muita felicidade, muito amor", deixando o convite às pessoas que venham ao Funchal e usando o nome da coligação de que faz parte e que governa o Funchal, disse esperar que seja um Natal com o Funchal sempre à frente.

Pode acompanhar a emissão especial através da rádio TSF (100FM), ao longo do dia, com vários motivos de interesse.