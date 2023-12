"O madeirense quando tem espaço pode ser igual a qualquer um dos melhores do planeta", diz Eduardo Jesus

A exposição '(UN)MADE CITIES' do arquitecto madeirense Filipe Temtem sobre um projecto urbano no Chile, que esteve presente na Trienal de Arquitetura de Lisboa e que foi premiada na Bienal de Arquitectura de Nova Iorque, foi hoje inaugurada na sede da Ordem dos Arquitectos, no Funchal.

Sobre esta mostra, que chegou à Região pela mão da SRMAD, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, disse que "o madeirense quando tem espaço pode ser igual a qualquer um dos melhores do planeta".

Estamos confinados à nossa dimensão física, no entanto, a nossa dimensão intelectual não fica constrangida a este espaço". Eduardo Jesus

A exposição poderá ser visitada até 9 de Fevereiro de 2024.