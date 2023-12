Bruno Pereira garante que “é seguro e cómodo de vir à Noite do Mercado”

O vereador Bruno Pereira foi esta manhã outro dos convidados emissão especial de hoje da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado.

Começando por “reconhecer o excelente trabalho da TSF de serviço público sobre este excelente evento do Funchal”, o responsável falou sobre a operação de segurança, trânsito, protecção civil, entre outros temas.

Em primeiro lugar, Bruno Pereira aconselha às pessoas para vir antecipadamente, mais cedo, aconselhando duas formas: usando os parques de estacionamento, alguns dos quais com um preço especial (40 cêntimos por hora, os da CMF), com horários alargados.

Recomenda aos outros que estacionem com calma e que não o façam em situação irregular.

Depois, sugere também que usem os Horários do Funchal, que têm também um programa/horários especiais para este dia.

“É se divertir sem exageros, que nunca são bons para nada”, adiantou.

Garante que tudo está preparado, através de um programa de segurança, com um plano de comunicações bem delineado, juntando CMF, bombeiros, PSP, Protecção Civil e outras entidades.

Explicou que a grande Noite do Mercado do Funchal está dividida em 8 sectores, começando bem lá no fundo, na Avenida Arriaga, até ao Mercado e arredores. Haverá 6 equipas apeadas para ajudar no caso de alguma ocorrência.

Em termos de trânsito há novidades e regras específicas. Destaque para o facto de que, a partir das 17h30, todos os arruamentos em torno do Mercado ficam encerrados ao trânsito, sendo que a partir das 21 horas, a faixa sul da Avenida do Mar fica fechada para passagem dos transportes públicos.

Bruno Pereira diz que o Mercado é algo genuíno, tudo para enaltecer o grupo de cantares do Mercado, que mantém um carácter tradicional da Noite do Mercado.

“Poder estar em família” é o maior prazer que pode ter, sobretudo no Natal.

“Natal para mim é família e amigos”, salientou.

"Antes de vir para a noite do Mercado ainda tenho de pôr a marinar a carne vinha d'alhos e hoje à tarde tenho de o fazer", brincou.

A terminar, ainda deixou um elogio ao Vinho Madeira, o produto mais consumido na sua casa.

"Desejar a todos os que nos ouvem na TSF e também aqui sobre a ponte do Mercado, um Feliz Natal, e que o Menino Jesus seja generoso para teremos um ano de 2024 com saúde, paz e harmonia", concluiu.

De resto, pode acompanhar a emissão especial através da rádio TSF (100FM), ao longo do dia, com vários motivos de interesse.

