O Salão Paroquial do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte, acolhe o presépio da paróquia, que é possível visitar a partir do dia de Natal e até 15 de Janeiro. O espaço está aberto todos os dias das 15h às 20 horas.

De acordo com nota enviada ao DIÁRIO, é possível agendar a visita de grupos, que pode ser realizada em horário diferente, mediante marcação prévia. A entrada é gratuita.