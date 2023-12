Henrique Teixeira fala sobre os seus projectos musicais no 'Natal de Embalar'

Em directo da ponte do Mercado, com o Mercado dos Lavradores em fundo, Henrique Teixeira foi outro convidados desta manhã na edição especial que a TSF e o DIÁRIO estão a realizar no âmbito da Noite do Mercado.

Numa conversa conduzida por Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO e TSF, o jovem falou sobre o ainda curto percurso musical, mas cheio de vontade de mostrar talento ao mundo.

Por agora, o artista de tenra idade aceitou o desafio do DIÁRIO e criou uma música de Natal para esta emissão especial, que foi apresentada há instantes e que teve aplausos de quem acompanhou pelas colunas de som.

Conforme explicou aos microfones da TSF, esta música diz que, sem a família, o Natal não era nada, esperando que todas as pessoas devam e possam estar a regressar para a sua terra-natal, para poderem estar perto das suas famílias.

No final, Henrique Teixeira foi surpreendido pela TSF e DIÁRIO com uma prenda de Natal.

Pode acompanhar a emissão especial através da rádio TSF (100FM), ao longo do dia, com vários motivos de interesse.

Vídeo ilustra manhã já movimentada no exterior e interior dos 'Lavradores' neste dia da Noite do Mercado A emissão especial da rádio TSF (100FM) e DIÁRIO já arrancou junto ao Mercado e propõe muita animação até à noite