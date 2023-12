“Está tudo montado” para a “noite em que é tudo permitido”, assegurou Pedro Calado numa conversa conduzida por Ricardo Miguel Oliveira, director geral editorial do DIÁRIO e TSF.

Diversão, mas com moderação e segurança, foi a tónica da intervenção do presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), organizadora da Noite do Mercado, que se espera trazer milhares à cidade, no serão deste sábado de 23 de Dezembro.

“É isto que faz vibrar este grande dia, o entusiasmo e a dinâmica que se cria à volta do evento”, sublinhou o autarca, assegurando que estão criadas as condições – nomeadamente policiamento da ruas, mais 4 mil ligares de estacionamento e o facto das artérias que circundam o Mercado dos Lavadores estarem fechadas – para que madeirenses e turistas possam divertir-se sem constrangimentos. “É um convite para circular a pé”, sublinhou Calado.

O chefe do executivo funchalense fez também um balanço dos primeiros dois anos de mandato.

“Nestes primeiros dois anos, o ano de 2022 e 2023, aproveitamos para reorganizar novamente a ‘casa’”, referiu, apontando que as prioridades foram criar “uma dinâmica de apoio social, sobretudo aos mais carenciados”.

“O nosso objectivo é criar incentivos para quem está a trabalhar” – disse – e “quisemos também incentivar o comércio local”, destacou o autarca.

"Voltámos a pôr o comércio tradicional na moda" e as ruas do Funchal "com mais vida, com mais alegria", vincou, acrescentando que “hoje, as principais ruas da ‘baixa’ estão cheias de pessoas com compras”.

No que toca ao Mercado dos Lavradores e, em particular, ao evento de hoje, assinalou que “a Noite do Mercado voltou a ter uma grande procura de comerciantes”.

No leilão para atribuição de espaços comerciais “passámos de 3 mil para 17 mil euros” – revelou Pedro Calado –a valor esse que será atribuído a instituições solidárias.

Por outro lado, e perspetivando os próximos tempos, enumerou o estacionamento, a promoção do comércio tradicional e também a segurança – no âmbito da qual estão a ser desenvolvidos dois novos programas – como alguns dos objectivos para a segunda parte do seu mandato.

Em relação aos espaços de diversão, o autarca salientou a criação de várias zonas, com horários distintos, para que áreas residenciais e espaços de diversão nocturna possam coexistir de forma orgânica. “Os diplomas estão praticamente fechados”, assegurou o presidente do município, quando questionado sobre a demora em concretizar estas alterações que interessam particularmente aos residentes no centro do Funchal.

Em jeito de balanço, Calado diz ainda que não teve “grandes dissabores” e que um dos maiores objectivos é “trabalhar em prol de uma cidade mais segura e também passar essa mensagem à população”.

“Temos mais de 200 mil pessoas todos os dias a circular na cidade”, revelou a propósito.

“A questão das drogas é outra questão em que temos trabalhado e que queremos reduzir ao máximo, fruto de uma política social que já está em marcha”, complementou.

No que toca aos desejos de Natal, pediu “acima de tudo, que aqueles que são os mais desfavorecidos na sociedade consigam ter mais apoios”.

“Acho que a Madeira tem dado passos muito significativos no seu desenvolvimento económico, agora é tempo de olhar para os que mais necessitam”, insistiu.

Em termos privados desejou “saúde” e admitiu ainda que “gostava muito de continuar” nos ralis, deixando no ar novos desenvolvimentos.

Terminou desejando aos madeirenses “que tivessem melhor qualidade de vida, muita saúde e alegria para progredir e fazer crescer a nossa terra”.

A emissão especial de hoje da TSF e DIÁRIO 'Natal de Embalar', no âmbito da Noite do Mercado, ao longo do dia, com vários motivos de interesse.

De relembrar que a Noite do Mercado do Funchal, um dos eventos mais marcantes da quadra natalícia, terá este ano 16 horas de animação e 57 espaços comerciais, maioritariamente barracas. A receita do leilão destes espaços será entregue a instituições de solidariedade.