Noite do Mercado da Calheta garante muita animação esta sexta-feira

Esta sexta-feira realiza-se a Noite do Mercado da Calheta, no Mercado Abastecedor dos Prazeres. O espaço abre portas às 18 horas, para a venda de produtos agrícolas, e a animação no recinto arranca às 19h00, prolongando-se até às duas da madrugada. A diversidade de artistas presentes no cartaz, desta que é uma das noites mais aguardadas da quadra natalícia, faz prever um certame onde não faltará diversão.

A animação musical será maioritariamente composta por grupos locais, estando confirmada a presença do Grupo de Folclore da Calheta, do Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, dos Decanto a Canto, dos West Side, de Álvaro Florença & Big Band, da Banda Municipal Paulense, dos Irmãos Garcia e dos Grumpies & Amigos.

O Mercado Abastecedor dos Prazeres volta, assim, a ornamentar-se de acordo com as festividades para acolher as centenas de pessoas que habitualmente aproveitam esta ocasião para visitar o mercado agrícola e para fazer as últimas compras de Natal, contemplando o presépio e as decorações lá existentes.

No recinto, estarão instalados ‘stands’ agrícolas com uma variedade de produtos locais da época e barracas com os habituais comes e bebes desta festa madeirense que irão aconchegar quem por lá passa. Assim, os visitantes poderão provar o cacau, a poncha, uma ampla variedade de licores, o bolo do caco, a sopa de trigo, a canja, e a carne vinha d’alhos entre tantos outros produtos gastronómicos que irão fazer parte da ementa desta noite.

A Noite do Mercado na Calheta é um evento organizado pela Câmara Municipal, em parceria com o Mercado Abastecedor dos Prazeres, cujo objectivo é, por um lado, complementar a sua oferta nesta época e, por outro, dinamizar o próprio espaço. É de notar, ainda, que, o Mercado encontra-se aberto ao público todos os domingos, porém nesta altura do ano é sempre mais apetecido não só por ficar mais recheado, mas pelo ‘cheirinho’ dos produtos típicos desta época e pela decoração natalícia que é sempre alvo de rasgados elogios.

Esta também é uma forma de apoiar os comerciantes do concelho, ao mesmo tempo que se valoriza o trabalho dos agricultores e dos artesãos locais, que costumam preparar para esta ocasião peças únicas que podem servir de prenda ou para complementar a decoração lá de casa.