Saiba o que hoje é notícia

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a estimativa rápida das contas nacionais de 2022, com o Governo a esperar que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido cerca de 6,8%.

A maioria dos economistas das principais instituições nacionais e internacionais esperam que o PIB português tenha crescido entre 6,5% e 6,8% em 2022, uma revisão em alta face ao que se chegou a projetar após o despoletar da guerra na Ucrânia.

No final de dezembro, o ministro das Finanças afirmou-se convicto de que Portugal finaliza "o ano de 2022 com um crescimento [da economia] de cerca de 6,8%".

Esta taxa fixa-se acima dos 6,5% estimados no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que deu entrada no parlamento em outubro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O realizador Edgar Pêra estreia hoje, no Festival de Roterdão, Países Baixos, o filme "Não Sou Nada - The Nothingness Club", um "cinenigma" em torno de Fernando Pessoa e da sua obra literária, multiplicada por dezenas de heterónimos.

O filme, produzido por Rodrigo Areias, da Bando à Parte, conta com argumento da escritora Luísa Costa Gomes, com interpretação de Miguel Borges no papel de Fernando Pessoa, num elenco que inclui ainda Albano Jerónimo, Vítor Correia, Miguel Nunes, Paulo Pires, António Durães e Victoria Guerra. "Não Sou Nada - The Nothingness Club" foi selecionado para competição no festival que, em 2019, dedicou uma retrospetiva ao realizador português.

O Festival de Cinema de Roterdão começou no passado dia 25 e termina a 05 de fevereiro, contando na programação com vários outros filmes portugueses, nomeadamente "Fogo Fátuo", de João Pedro Rodrigues, "Primeira Idade", de Alexander David, "Pátio do Carrasco", de André Gil Mata, "Natureza Humana", de Mónica Lima, já distinguido com um prémio de curta-metragem, "Why Are You Image Plus?", de Diogo Baldaia, "Mama dan so que sorriso", de Cyrielle Raingou, e "FlybyKathy", de Pedro Bastos.

DESPORTO

O líder Benfica procura distanciar-se ainda mais da concorrência direta na deslocação a Arouca e capitalizar o jogo 'grande' da 18.ª jornada da I Liga de futebol, que vai opor o 'vice' Sporting de Braga ao Sporting.

A partir das 21:15, a formação liderada por Roger Schmidt, com 47 pontos, defronta o atual sexto classificado, com 26, sendo que, em caso de triunfo, aumentará para 10 pontos a vantagem sobre os bracarenses (40) e 11 face ao FC Porto (39), terceiro, ainda que passe a ter mais duas partidas do que minhotos e 'dragões', que só entram em campo na quarta-feira.

Os 'encarnados', que anteciparam e venceram o encontro da 20.ª ronda, com o Paços de Ferreira, tentam, assim, colocar pressão nos bracarenses, que jogam em Alvalade diante dos 'leões', quartos colocados, com 32 pontos, e nos portistas, que visitam o penúltimo, Marítimo.

Perante um Arouca que tem vindo a 'escalar' a classificação e que há poucos dias perdeu a meia-final da Taça da Liga, o Benfica estará novamente privado de Rafa, a recuperar de lesão, e tem Enzo Fernández em dúvida, tendo em conta que o Chelsea continua empenhado em assegurar a contratação do médio argentino antes do fecho do 'mercado', que encerra hoje.

Já o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, com seis pontos, procura manter as cada vez mais ténues hipóteses de se manter no principal escalão, recebendo o Gil Vicente, 15.º classificado, com 18, a partir das 19:00.

A jornada 18, que conta com cinco partidas já realizadas, terá como ponto alto o Sporting-Sporting de Braga, na quarta-feira, depois de os 'leões' terem participado na 'final four' da Taça da Liga, em que perderam a final para o FC Porto (2-0).

ECONOMIA

Os senhorios que não estão obrigados a emitir recibos eletrónicos de renda têm até hoje para entregar a declaração anual com o valor que receberam em 2022, sendo que desta vez têm obrigatoriamente de a submeter pela Internet.

Em causa está a entrega da declaração Modelo 44, onde os senhorios comunicam à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) o valor (discriminado) das rendas que receberam ao longo de 2022 e identificam o(s) imóvel(is) em causa, bem como os inquilinos.

Até agora esta declaração podia ser submetida por via eletrónica, diretamente no Portal das Finanças, ou em papel, num Serviço de Finanças. Porém, a partir deste ano, apenas são aceites declarações entregues eletronicamente.

***

O Governo reúne-se hoje com as estruturas sindicais da administração pública, em Lisboa, para debater o caderno negocial para 2023, tendo como temas a revisão de carreiras não revistas e o sistema de avaliação de desempenho.

Ambos os temas estão previstos no acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública, assinado em outubro entre o Governo, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE).

No acordo, o Governo comprometeu-se a reunir-se com os sindicatos para rever as carreiras especiais de grau de complexidade 2 e 3, entre as quais estão as carreiras de informática, inspeções externas do Estado, polícia municipal ou os oficiais de justiça. Também ficou assente no acordo que o Governo iria avançar com a revisão do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP) "com o restabelecimento da regra da anualidade dos ciclos avaliativos".

LUSOFONIA & ÁFRICA

O papa Francisco inicia hoje em Kinshasa uma visita de sete dias à República Democrática do Congo (RDCongo) e ao Sudão do Sul, dois países atingidos pela guerra, fome e catástrofes naturais ligadas às alterações climáticas.

A 40ª viagem internacional de Francisco, de 86 anos, que se antevê como particularmente desafiante devido aos seus problemas de mobilidade, esteve agendada para julho do ano passado, mas uma dor no joelho provocou o seu adiamento e, desde então, a situação de segurança na região tornou-se mais complicada em ambos os países.

Nos últimos meses, o leste da RDCongo tem sido palco de um recrudescimento da violência, sobretudo na fronteira com o Ruanda, uma zona com subsolo rico em coltan, fundamental para a indústria de equipamentos eletrónicos, e onde existem mais de 100 grupos armados ativos, nomeadamente o Movimento 23 de Março (M23), razão pela qual a visita a Goma, planeada no programa inicial, foi suspensa.

João Paulo II esteve em Goma em 1980 e 1985, quando o país se chamava ainda Zaire, mas a capital da província do Kivu do Norte encontra-se atualmente particularmente vulnerável aos ataques do M23.

Já o Sudão do Sul, o mais jovem país do mundo, independente do Sudão desde 2011, nunca foi visitado por um pontífice.

***

Um órgão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) realiza hoje na capital da Namíbia uma cimeira para discutir, entre outros temas, o conflito armado moçambicano de Cabo Delgado, onde o organismo tem uma missão.

Na agenda da cimeira da troika do Órgão de Cooperação em Política, Defesa e Segurança da SADC está também a situação nos reinos de Essuatíni e Lesoto.

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que é o presidente cessante deste órgão, participará na cimeira, acompanhado de três ministros.

A província de Cabo Delgado é aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de um milhão mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.

Desde julho do ano passado, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.

PAÍS

Ativistas de um movimento cívico concentram-se hoje em Coimbra, frente à Estação Nova, em protesto contra o seu encerramento, previsto para 2024, e para alertar para os "erros cometidos na execução do traçado do sistema MetroBus".

O protesto está agendado para as 08:00 e é organizado pelo Movimento Cívico pela Estação Nova, Climação Centro, Greve Climática Estudantil de Coimbra, em coordenação com a organização do 8.º Encontro Nacional pela Justiça Climática (ENJC), que se realizará em Coimbra nos dias 10 e 11 de fevereiro.

Em agosto, deu entrada na Assembleia da República uma petição promovida pelo movimento cívico, com 3.411 assinaturas, que defende a manutenção da ligação ferroviária entre Coimbra-B e Coimbra-A, que deverá terminar no início de 2024, no âmbito da implementação do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que passará a assegurar o transporte entre a Estação Velha (Coimbra-B) e o centro da cidade, através de 'metrobus'.

O movimento considera que a coexistência entre a ligação ferroviária ao centro da cidade e o SMM pode "ser facilmente implementada, através da adoção de uma das variantes de traçado estudada na fase de projeto", mas a sociedade Metro Mondego já considerou que a discussão de alternativas "radicalmente diferentes" das projetadas é "extemporânea", alertando que qualquer alteração relevante levaria a um adiamento do serviço de "pelo menos por mais três anos".

SOCIEDADE

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) reúne-se hoje com comissões de greve e comissões sindicais para decidir como reagir à imposição de serviços mínimos, a partir de quarta-feira.

"A posição do STOP sobre o início dos serviços mínimos, previsto a partir de 01 de fevereiro, será anunciada amanhã [terça-feira], 31 de janeiro, após reunirmos com centenas de comissões de greve e comissões sindicais de todo o país", afirmou o coordenador daquele sindicato, André Pestana.

O dirigente sindical referiu que, "independentemente dos serviços mínimos, esta grandiosa luta continuará", vincando que o sindicato continuará a reunir-se com o Ministério da Educação e marcará presença na reunião prevista para 02 de fevereiro.

André Pestana reafirmou que o decretamento de serviços mínimos, decidido na sexta-feira e que entra em vigor na quarta-feira, "é ilegal e inconstitucional, porque viola o direito fundamental dos trabalhadores à greve".

A greve convocada pelo STOP teve início em 09 de dezembro por tempo indeterminado.

***

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a PSP e a GNR iniciam hoje uma campanha para alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, uma das principais causas dos acidentes.

A campanha de segurança rodoviária denominada "Viajar sem pressa" está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2023 e vai decorrer até 06 de fevereiro, sendo composta por ações de sensibilização da ANSR e de operações de fiscalização da Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana.

Num comunicado conjunto, a ANSR, PSP e GNR referem que a campanha tem como objetivo "alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade", uma vez que é uma das principais causas dos acidentes nas estradas e é responsável por mais de 60% das infrações registadas.

A ANSR, a PSP e a GNR sublinham que, num atropelamento, a probabilidade de existirem vítimas mortais aumenta em função da velocidade a que circulam os veículos.