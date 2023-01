Iniciativa Liberal elege hoje sucessor de João Cotrim Figueiredo

A VII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal começa em Lisboa para eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança e os novos órgãos diretivos.

É a primeira vez na história do partido em que há disputa interna com mais de uma lista à direção.

Cerca de 2.300 membros -- de um universo de seis mil -- inscreveram-se para esta reunião magna de dois dias, que decorre no Centro de Congressos de Lisboa e podendo votar na eleição dos órgãos nacionais do partido no domingo, entre o quais a comissão executiva e, consequentemente, o novo presidente da IL.

Rui Rocha e Carla Castro, deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso encabeçam as três listas que se apresentam à comissão executiva, disputando assim o lugar que João Cotrim Figueiredo decidiu deixar vago, provocando estas eleições antecipadas.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Benfica, Sporting de Braga e FC Porto vão encerrar hoje fora de casa a primeira volta da I Liga de futebol, numa ronda em 'águias' e 'arsenalistas' jogam com adversários do fundo de tabela e os 'dragões' têm uma ida a Guimarães.

O comandante Benfica, que joga depois de ter empatado 2-2 na receção ao Sporting, desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara (16.º), sempre com a certeza de que encerrará a primeira metade do campeonato na frente, numa altura em que tem mais quatro pontos do que os bracarenses e mais cinco do que os portistas.

Em jogo com início às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), a equipa de Roger Schmidt não contará com o titularíssimo capitão Nicolás Otamendi, castigado depois de ter completado a série de cinco amarelos, devendo ser rendido por Morato ou Lucas Veríssimo.

Do outro lado, o Santa Clara não vence há sete jogos, três dos quais na Liga, naquele que será o segundo jogo do treinador Jorge Simão, que não contará também com o defesa Pierre Sagna, castigado após expulsão na última jornada.

Um pouco antes, entra em campo o Sporting de Braga, vice-líder, também de visita a um 'aflito', no caso o 18.º e último classificado, o Paços de Ferreira, em jogo com início às 15:30.

Já o campeão FC Porto tem, em teoria, uma deslocação mais difícil, à casa do Vitória de Guimarães, emblema no sexto lugar, a três pontos do Casa Pia (quinto classificado) e a cinco do Sporting (quarto), mas que não vence há sete jogos.

LUSOFONIA & ÁFRICA

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, encontra-se hoje no Mindelo, Cabo Verde, com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, em vésperas da participação numa conferência dedicada aos oceanos.

Após a reunião bilateral, haverá uma conferência de imprensa e, no mesmo dia, o secretário-geral das Nações Unidas participa nas 'Speaker Series', promovido pelo primeiro-ministro de Cabo Verde.

Guterres será o orador principal no Ocean Summit, na segunda-feira, também na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, à margem da passagem da Ocean Race por Cabo Verde, até à próxima quarta-feira.

Também o primeiro-ministro português participa na cimeira, intervindo no painel sobre finanças sustentáveis do oceano, ponto em que procurará salientar o papel de Portugal na área da economia azul - um elemento que António Costa tem classificado como central na estratégia nacional de desenvolvimento.

PAÍS

A Associação Montalegre Com Vida realiza hoje uma manifestação, no dia da Feira do Fumeiro, para mostrar que a luta contra a mina de lítio continua e alertar para os impactos da mineração, nomeadamente na água.

A associação foi criada para lutar contra a mina que a Lusorecursos Portugal Lithium quer explorar na zona de Morgade, em Montalegre, distrito de Vila Real.

O protesto ocorre no terceiro dia da 32.ª Feira do Fumeiro, evento considerado "âncora" para o concelho e que decorre até domingo na vila transmontana.

Entre os "vários" impactos decorrentes da exploração mineira está o consumo de água, uma preocupação que ganhou relevo em 2022 devido à seca que se fez sentir em todo o país.

Este é também um regresso às manifestações em Montalegre contra a exploração mineira, depois de um interregno provocado pela pandemia de covid-19.

A concentração está marcada para a tarde, na praça do município, seguindo-se depois um desfile pelas ruas da vila e terminando junto ao pavilhão multiúsos, onde decorre a feira, visitada hoje pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes.

O EIA da mina de lítio para Montalegre prevê uma exploração mista, a céu aberto e subterrânea, bem como a construção de refinaria para transformação do minério.

SOCIEDADE

A organização Intervenção e Resgate Animal (IRA) promove hoje, em Lisboa, uma manifestação em defesa da criminalização dos maus-tratos a animais, depois de o Ministério Público ter pedido a inconstitucionalidade da norma que prevê essa criminalização.

O protesto, que conta com o apoio do partido PAN - Pessoas--Animais--Natureza, que estará representado pela porta-voz e deputada única, Inês Sousa Real, começa no Marquês de Pombal e termina no Rossio, com passagem pelo Tribunal Constitucional (TC).

À Lusa, o presidente da IRA, Tomás Pires, disse que a manifestação, na qual espera pelo menos 10 mil pessoas, visa "mostrar a indignidade" e a "não aceitação" de o país passar a uma fase em que "não exista censura à violência contra animais" ou "consequência legal para a mesma".

Na rede social Facebook, a IRA anunciou que pretende "fazer o máximo de barulho possível", tendo solicitado aos participantes para que não levem consigo os seus animais de companhia, e criticou o "silêncio indescritível" do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o assunto.

O Ministério Público junto do Tribunal Constitucional pediu a declaração de inconstitucionalidade da norma que criminaliza com multa ou prisão quem, sem motivo legítimo, mate ou maltrate animais de companhia.

De acordo com a nota, o pedido de inconstitucionalidade surge após três decisões do TC nesse sentido.