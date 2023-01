Iniciativa Liberal elege hoje o novo presidente do partido

A Iniciativa Liberal (IL) elege hoje o novo presidente do partido e há três candidatos - Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da direção cessante, e o conselheiro nacional José Cardoso.

A VII Convenção Nacional da IL encerra hoje, no Centro de Congressos de Lisboa, com a eleição do presidente da comissão executivo pelos cerca de 2.300 membros do partido inscritos, 1.000 dos quais participam 'on-line'.

O congresso abriu, no sábado, com o discurso de despedida de João Cotrim Figueiredo, que apoia Rui Rocha, e pelas intervenções de fundo dos três candidatos à liderança.

O candidato Rui Rocha disse que não quer "fazer cócegas ao sistema", mas sim "mudar Portugal", traçou como objetivo "romper o bipartidarismo" e garantiu que o partido sairá unido da convenção independentemente do resultado.

José Cardoso defendeu que os seus adversários são mais do "mesmo arroz" dos partidos tradicionais, disse ser o único com um projeto político novo e sublinhou que a IL tem de fazer "a transição" de uma liderança que "seca tudo à sua volta" para outra que distribua "para ser ainda maior".

Carla Alves prometeu um partido em que "os membros são livres" e não aceitam que lhes digam "quem deve ser o presidente", sem "barões e caciques", pedindo uma IL "unida dentro para vencer fora".

Nas últimas eleições legislativas, em 2022, o partido passou de um a oito deputados à Assembleia da República.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Centro Cultural de Cascais abre ao público uma exposição retrospetiva do pintor e designer gráfico Dorindo Carvalho, que marca o arranque da programação deste ano do espaço expositivo.

A exposição "Dorindo Carvalho, 1963-2023, 60 anos a desenhar e pintar" reúne 68 obras, entre desenhos, pinturas e pequenas esculturas, e assinala as seis décadas de criação artística do pintor, nascido em Lisboa em 1937, autor de quadros como "Carregadores de café", ilustrador, que também criou livros para a infância, e designer gráfico, que marcou editoras como Assírio & Alvim e as antigas Prelo, Diabril e Publicações Europa-América.

Iniciativa da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus, a exposição estará patente até 02 de abril.

DESPORTO

Portugal joga hoje com a campeã europeia Suécia a qualificação para os quartos de final do Mundial de andebol, no derradeiro jogo do Grupo II da fase principal, em Gotemburgo.

A Suécia, que recebe o Mundial juntamente com a Polónia, já se encontra apurada para os quartos de final, contando por vitórias todos os jogos disputados, enquanto Portugal procura segurar a segunda posição, que confere também o apuramento.

Uma vitória sobre a seleção sueca, vice-campeã mundial, coloca equipa portuguesa na fase a eliminar, alcançando o objetivo de terminar entre os oito primeiros. E o empate também chega se a Islândia e a Hungria vencerem o Brasil e Cabo Verde, respetivamente.

Portugal já alcançou um triunfo histórico sobre a Suécia, por 35-25, em Malmo, na caminhada para o sexto lugar do Euro2020, mas também já perdeu por um golo com os nórdicos, por 29-28, nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19.

O Casa Pia procura hoje consolidar o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Gil Vicente, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os 'gansos', que não venceram nas duas últimas jornadas, seguem no quinto posto e recebem o Gil Vicente, 15.º, que procura de pontos para se afastar da zona de descida.

No primeiro lugar de descida direta, o Marítimo, 17.º, recebe o Estoril Praia, 13.º, tenta aproximar-se do Santa Clara, 16.º, que, com quatro pontos de avanço sobre os madeirenses, está em lugar de acesso ao play-off de manutenção.

No outro encontro do dia, o Famalicão, 14.º, recebe o Rio Ave, 10.º.