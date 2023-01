Saiba o que hoje é notícia

Centenas de reformados prometem sair à rua nas principais cidades do país para exigir uma atualização de 60 euros em todas as reformas, bem como medidas do Governo para travar a inflação nos bens essenciais.

Para as principais avenidas e praças do país estão marcadas concentrações, manifestações e distribuição de informação à população, disse à agência Lusa a presidente do MURPI -- Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, Isabel Gomes.

Estão previstas ações para Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Braga, Guimarães, Aveiro, Viseu, Guarda, Entroncamento, Almada, Setúbal, Barreiro, Beja, Évora, Grândola, Portalegre e Faro, numa iniciativa do MURPI e da Inter-Reformados (CGTP-In).

Os pensionistas exigem que o Governo trave a escalada dos preços de bens essenciais como o leite, a carne e o peixe.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os filmes portugueses "Ice Merchants", de João Gonzalez, "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, e "O Lobo solitário", de Filipe Melo, estão entre os finalistas às nomeações para os prémios norte-americanos Óscares, que são hoje anunciadas.

Na categoria de Curta-Metragem de Animação estão "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves, que têm somado vários prémios em festivais ao longo dos últimos meses e que algumas publicações especializadas têm considerado nas apostas para os nomeados.

Nos candidatos às nomeações na categoria de melhor Curta-Metragem está o filme "O lobo solitário", do realizador, argumentista e músico Filipe Melo.

A cerimónia de entrega das estatuetas está marcada para 12 de março.

DESPORTO

Sporting e Arouca disputam uma vaga na final da Taça da Liga de futebol, em Leiria, na primeira meia-final da 16.ª edição da competição, a partir das 19:45.

Os 'leões', vencedores de quatro troféus, incluindo os dois últimos, na cidade leiriense, procuram a sétima presença no jogo decisivo, frente aos arouquenses, estreantes nesta fase da prova, que procuram tornar-se no 11.º emblema a chegar a uma final da Taça da Liga.

Após a primeira volta, os comandados de Rúben Amorim seguem no quarto lugar da I Liga, com 32 pontos, a 12 do líder Benfica, enquanto a formação orientada por Armando Evangelista ocupa o sexto posto, com 26.

Este vai ser o 14.º embate entre as duas equipas, o terceiro na Taça da Liga, sendo que o Sporting venceu os primeiros 13 jogos, tendo o Arouca conseguido a primeira vitória de sempre sobre os 'leões', na 11.ª jornada do campeonato.

O jogo entre Arouca e Sporting, das meias-finais da Taça da Liga, vai ser disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 19:45, sob arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Na quarta-feira, o campeão nacional FC Porto procura a sua quinta final na competição, frente ao Académico de Viseu, da II Liga.

INTERNACIONAL

O secretário-geral da NATO reúne-se hoje em Berlim com o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, num momento em que a Alemanha tem estado sob pressão por causa do envio dos seus tanques Leopard 2 para as forças ucranianas.

A deslocação de Jens Stoltenberg acontece poucos dias depois da reunião na base aérea norte-americana de Ramstein, na Alemanha, dos aliados da Ucrânia para decidir novos apoios em equipamento militar às forças ucranianas e que terminou sem qualquer decisão sobre o envio destes tanques.

No dia da reunião em Ramstein, sexta-feira, Boris Pistorius não descartou o envio, mas afirmou que Berlim precisava de rever as reservas e a disponibilidade de tais equipamentos de fabrico alemão, que requerem de autorização do país para serem fornecidos a terceiros.

Já no domingo, a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, indicou que a Alemanha vai deixar a Polónia entregar blindados Leopard à Ucrânia, país alvo de uma ofensiva militar russa há quase um ano, caso Varsóvia pedir essa autorização.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirmou na segunda-feira que o pedido será feito.

LUSOFONIA & ÁFRICA

A eurodeputada socialista Maria Manuel Leitão Marques apresenta hoje em São Tomé as conclusões finais da missão de observação eleitoral da União Europeia às eleições legislativas, autárquicas e regional do Príncipe, realizadas em 25 de setembro passado.

Nas conclusões preliminares, apresentadas na capital são-tomense dois dias após o ato eleitoral, os observadores europeus indicaram que a votação foi "amplamente satisfatória" e a contagem dos votos decorreu de forma "ordenada e transparente".

Na ocasião, a chefe da missão disse esperar que a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) divulgasse os resultados do apuramento provisório por distrito e mostrou-se preocupada com sinais de tensão pós-eleitoral.

A CEN apenas divulgou os votos totais por partido mais de 30 horas depois do fim do escrutínio, sem esclarecer quantos mandatos na Assembleia Nacional cabia a cada força política, o que motivou protestos do partido Ação Democrática Independente (ADI) e de apoiantes, nas ruas.

A ADI venceu as eleições legislativas com maioria absoluta de 30 deputados, levando o seu líder, Patrice Trovoada, a chefiar um Governo pela quarta vez, enquanto o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), do até então primeiro-ministro Jorge Bom Jesus alcançou 18 lugares no parlamento.

O chamado 'movimento de Caué' - coligação Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista - Partido de Unidade Nacional (MCI/PS-PUN) - subiu de dois para cinco mandatos, enquanto o movimento Basta, criado poucos meses antes das eleições, elegeu dois deputados.

PAÍS

A cerimónia de lançamento do novo empreendimento em Carnaxide, no concelho de Oeiras, que assinala o arranque oficial dos Novos Programas de Habitação, realiza-se hoje na presença da ministra da Habitação e do presidente da Câmara Municipal.

O edifício do Alto da Montanha, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, prevê a construção de 64 casas e implica um investimento de 18 milhões de euros, indicou a Câmara Municipal num comunicado.

No âmbito dos Novos Programas de Habitação, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o concelho de Oeiras terá 717 novas casas, num investimento total superior a 122.250.000 euros.

Em Oeiras, o plano de habitação municipal alarga-se a outros projetos, como o Programa de Reabilitação de Bairros Municipais que inclui 550 edifícios - 3.131 casas -, num investimento total de 77.000.000 euros.

Ao todo, está previsto no Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30 a construção de 1.353 novas casas e a reabilitação de 3.131, num investimento total de quase 400 milhões de euros.

***

O Tribunal de Coimbra começa hoje o julgamento de um homem, que era segurança do bar Mandarim, acusado de tentativa de homicídio, na madrugada de 19 de fevereiro de 2022.

No processo são também arguidos o seu filho, de 18 anos, e um amigo deste, de 22 anos, que terão começado os desentendimentos com dois homens na zona da Praça da República, onde funciona o Mandarim, bar fechado pelo Ministério da Administração Interna desde novembro.

Apenas o segurança, de 34 anos, que está preso preventivamente em Aveiro, é acusado do crime de homicídio qualificado na forma tentada, sendo também suspeito de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de detenção de arma proibida, refere a acusação a que a agência Lusa teve acesso.

O seu filho é acusado de um crime de ofensa à integridade física qualificada e o amigo de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada.

Segundo o Ministério Público, por volta das 05:00, do dia 19 de fevereiro de 2022, dois homens estavam na Praça da República, junto a uma caixa de multibanco, quando passaram o filho do segurança e o seu amigo, que esbarraram contra uma das vítimas, tendo-se gerado uma altercação.

A discussão envolveu agressões físicas, como murros e pontapés, e, segundo o Ministério Público, terá culminado com o segurança, munido de uma navalha, a dar um golpe no abdómen e outro na face de um dos homens, que, face aos ferimentos, esteve 30 dias de baixa.