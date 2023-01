Saiba o que hoje é notícia

A greve de professores por distritos prossegue hoje em Aveiro, estando marcada uma concentração na Praça Melo Freitas, depois de no primeiro de 18 dias de greve previstos a paralisação ter registado em Lisboa uma adesão superior a 90%.

A greve foi convocada por uma plataforma de oito organizações sindicais, entre as quais está a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) e o Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE).

A paralisação começou na segunda-feira, em Lisboa, onde registou uma adesão superior a 90%, segundo a Fenprof, e, depois de Aveiro, prossegue em Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, terminando no Porto no dia 08 de fevereiro.

Os professores estão em greve para exigir melhores condições de trabalho e salariais, o fim da precariedade, a progressão mais rápida na carreira, e em protesto contra propostas do Governo para a revisão do regime de recrutamento e colocação, que está a ser negociada com os sindicatos do setor.

Para quarta-feira está previsto o início da terceira ronda das negociações entre o Ministério da Educação e organizações sindicais de professores, no âmbito da discussão do novo modelo de recrutamento de docentes.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Exposições com obras dos artistas Jonathas de Andrade, Pollyanna Freire e Maria Capelo vão dar início à programação de 2023 do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, a ser inauguradas hoje.

Intitulada "Olho -- Faísca", a primeira grande exposição monográfica do artista brasileiro Jonathas de Andrade em Portugal pode ser visitada até 30 de abril e vai apresentar um núcleo de peças através de toda a carreira do artista, marcada em particular pela abordagem de paradoxos da cultura contemporânea, através de linhas de investigação que atravessam áreas de antropologia, política e ética.

Hoje, o MAAT vai inaugurar igualmente a exposição "Vão", com esculturas de Pollyanna Freire, na Central, Sala das Caldeiras de Baixa Pressão -- Sul, que também fica patente até ao final de abril. A mostra tem curadoria de João Pinharanda, diretor artístico do MAAT.

Uma mostra de obras inéditas em tinta-da-China sobre papel oriental, da artista portuguesa Maria Capelo, é a outra das três exposições que o MAAT abre agora ao público, intitulada "O dia já fecha as portas", também com curadoria de João Pinharanda. Esta exposição fica instalada na Central, espaço Gabinete.

INTERNACIONAL

Começa hoje na Bielorrússia o julgamento à revelia da líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaia, que enfrenta diversas acusações, incluindo alta traição, conspiração para tomar o poder de forma inconstitucional e criação de uma organização extremista.

Candidata nas presidenciais de agosto de 2020 no lugar do seu marido detido - o ativista e 'youtuber' Serguei Tikhanovski -, Svetlana Tikhanovskaia contestou os resultados das eleições, denunciou atos fraudulentos e mobilizou multidões nunca vistas contra o Presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994.

O regime bielorrusso reprimiu os protestos com violência, detenções arbitrárias, pesadas penas de prisão e exílios forçados.

A opositora, distinguida em 2020 com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu, vive exilada na Lituânia.

Serguei Tikhanovski foi condenado em dezembro de 2021 pela justiça bielorrussa a 18 anos de prisão por "organização de distúrbios massivos", "incitamento ao ódio na sociedade", "perturbações à ordem pública" e "obstrução da comissão eleitoral".

Na véspera do início do julgamento da sua mulher, Serguei Tikhanovski foi acusado de desobediência na prisão.

Existem 1.448 presos políticos na Bielorrússia, de acordo com dados recolhidos pela organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos Viasna até 31 dezembro de 2022.

LUSOFONIA E ÁFRICA

A Universidade de Coimbra (UC) promove hoje mais uma sessão das "Conversas da Casa da Lusofonia", subordinada ao tema "O Supremo Tribunal Federal e a Defesa da Constituição" do Brasil.

O evento decorre na Casa da Lusofonia, a partir das 11:00, contando com a participação do juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Gilmar Mendes.

A conferência, promovida no âmbito das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil (que se assinalaram em 2022), terá a intervenção de abertura a cargo do vice-reitor da UC para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva.

No evento será celebrado um acordo de cooperação entre a UC e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) -- representado por Gilmar Mendes --, que visa a colaboração académica, científica e cultural entre as duas instituições.

O encerramento será feito pelo presidente da Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, Felippe Vaz.

O ciclo "Conversas na Casa da Lusofonia" pretende aproximar os atuais e antigos estudantes (nacionais e internacionais) da UC, reunindo personalidades de prestígio para debater temas incontornáveis da atualidade.

PAÍS

Os presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve vão hoje ao parlamento prestar esclarecimentos acerca dos danos causados pela chuva intensa e persistente que caiu em dezembro.

As audições de Maria Teresa Mourão de Almeida (Lisboa e Vale do Tejo) e de José Apolinário (Algarve) decorrem na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS.

Nas noites de 07 para 08 de dezembro e de 12 para 13 de dezembro a chuva forte e persistente que caiu naquelas regiões provocou várias inundações, o que motivou o corte de estradas, túneis e acessos a estações de transporte, assim como danos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.

A Câmara de Faro avaliou prejuízos no valor de dois milhões de euros, enquanto no distrito de Lisboa os valores apontados pelas autarquias mais afetadas (Lisboa, Loures, Cascais, Oeiras, Amadora e Odivelas) ascendem a 110 milhões de euros.

***

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, apresentam hoje o Plano de Urbanização de Campanhã, que pretende transformar aquela zona envolvente da estação ferroviária e dar-lhe uma nova centralidade.

"O Plano de Urbanização de Campanhã pretende operar uma profunda transformação do espaço urbano, desenvolvendo uma nova centralidade na zona oriental do Porto", segundo um comunicado da Câmara do Porto.

De acordo com a autarquia, o "território em volta da estação ferroviária alterar-se-á substancialmente, no médio e longo prazo, em virtude da ampla intervenção urbanística motivada pela linha de Alta Velocidade Porto-Lisboa, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP)".

O autor do projeto é o arquiteto catalão Joan Busquets, que também estará presente na cerimónia.