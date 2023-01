Patrícia Dantas questiona Governo sobre ligação aérea Funchal-Porto Santo

A menos de um mês do fim da prorrogação da concessão da Linha aérea Funchal-Porto-Santo-Funchal – que termina no final do próximo mês de Fevereiro – e quando a própria companhia aérea em operação já suspendeu as suas reservas de voos para além da data da actual concessão, é de lamentar que, mais uma vez, o Governo da República, não tenha sido capaz de acautelar atempadamente a renovação do serviço público para garantir a operacionalidade desta rota.

A afirmação é Patrícia Dantas, deputada do PSD/ Madeira na Assembleia da República, que irá questionar o ministro das Infraestruturas através da Assembleia da República sobre esta situação, que considera "inaceitável".

A social-democrata quer saber "se há, ou não, um efectivo compromisso, por parte do Estado, com vista à sua resolução".

Patrícia Dantas que, a este propósito, lembra que, "mais de um ano antes do fim da concessão, os deputados do PSD/Madeira eleitos ao parlamento nacional, o Governo Regional e a própria Assembleia Legislativa Regional alertaram para esta situação", tornando-a “ainda mais incompreensível e sem espaço para desculpas”.

Recordam também que "o próprio presidente do PS/Madeira, em plena campanha eleitoral, há um ano, em Porto Santo", disse 'que o concurso em causa seria lançado atempadamente', mas "ainda nada aconteceu”.

“Este é só um exemplo de um caso de incúria e de desleixo do PS que deixa antever o que aconteceu em 2017 e 2018, em que houve seis processos administrativos de adiamento da concessão, ficando as ligações do Porto Santo sem qualquer previsibilidade e afectando, obviamente, desta forma, os cidadãos residentes e a própria economia local”, disse, ainda, a deputada eleita pelo PSD/Madeira à Assembleia da República.

A deputada, citada em nota de imprensa, critica ainda a "falta de compromisso nesta e em outras situações que se prendem com a Região".