Agência de notícias do Estado brasileiro adota linguagem neutra

A Agência Brasil, que pertence ao Estado brasileiro, começou a utilizar a linguagem neutra, uma terminologia que tem sido também proferida em cerimónias oficiais do novo Governo, liderado por Lula da Silva, que tomou posse em 1 de Janeiro.

Numa notícia publicada no sábado, relativa a um evento em Brasília que reuniu parlamentares eleitos pertencentes à comunidade LGBTQIA+, a Agência Brasil escreveu no título: "Parlamentares 'eleites' reúnem-se pela primeira vez em Brasília".

Ao longo do texto a palavra 'deputade' e 'eleite' vai sendo utilizada para se referir a Erika Hilton e Duda Salabert, deputadas eleitas em outubro nas eleições gerais brasileiras.

"A deputada federal Duda Salabert, eleita pelo PDT de Minas Gerais, é uma das duas parlamentares transexuais 'eleites' que vai atuar no Congresso Nacional e que estava no evento", lê-se no texto, cuja autora informa que utilizou esta terminologia a "pedido das parlamentares 'eleite'".

A utilização da linguagem neutra esteve também presente durante as dezenas de cerimónias de tomada de posse dos novos ministros do Governo de Lula da Silva.

"Boa tarde a todas, a todos e todes", foi-se ouvindo por vários apresentadores durante as cerimónias, uma terminologia utilizada também pela ministra da Igualdade racial, Anielle Franco, herdeira política da sua irmã, a vereadora carioca assassinada Marielle Franco.