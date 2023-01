Investigação ao mandato de Costa em destaque na imprensa nacional

Este sábado, dia 21 de Janeiro, fica marcado pela investigação ao mandato de António Costa, sequência do inquérito lançado aos “contratos suspeitos com Joaquim Mourão na Câmara de Lisboa”. "Presidente da República avisa que Governo cairá se Medina sair", escreve ainda o matutino sobre o tema, que domina, de resto, as capas dos principais jornais nacionais.

Nos desportivos, o triunfo do Sporting na recepção ao Vizela, por 2-1, as palavras de Sérgio Conceição e a possível estreia de Gonçalo Guedes são temas de destaque na imprensa.

Confira abaixo:

Público

- "Escalões no centro de negociações. Professores endurecem luta contra Governo"

- "Pedro Nuno Santos reconhece que sabia e aprovou indemnização na TAP"

- "Contratos com CML. Histórico do PS e empresários de Castelo Branco são arguidos"

- "Covid-19. Entre os 50 e 60 anos, só 45% levaram reforço da vacina"

- "Reportagem. 'Explorados por todos'. O refúgio dos imigrantes. Em Beja, há um ponto de encontro onde os imigrantes aprendem e ensinam"

- "Guerra da Ucrânia. Aliados sem consenso sobre os Leopard 2 que Kiev tanto quer"

- "Igreja católica. Setor conservador pressiona Francisco para renunciar"

- "Da Grécia à Hungria. Uma viagem pelas novas capitais europeias da cultura"

Jornal de Notícias

- "PSP investiu em máquinas de impressões digitais que nunca saíram das caixas"

- "Aumentaram os casos de violência contra profissionais de saúde: são quatro por dia"

- "Sondagem Aximage JN/DN/TSF. Do céu ao inferno em nove meses. Sucessão de escândalos faz afundar popularidade do primeiro-ministro"

- "Special Mourinho. O percurso, os episódios e os recordes antes do 60.º aniversário"

- "Sporting. Leão sofre em casa com o Vizela mas vence ao cair do pano (2-1)"

- "Educação. Protestos até fevereiro alastram a outros setores públicos"

- "Ovar. Pinto Moreira investigado por cunha para violar PDM"

- "Guerra. Berlim não cede nos Leopard e Lisboa envia mais tanques"

- "Dinheiro Vivo. Porto ganha seis novas companhias aéreas no verão"

Diário de Notícias

- "Governo corta empréstimos do PRR para baixar dívida"

- "Hotéis já estão a contratar para o verão e até pagam mais, mas pedem alívio fiscal e acesso a imigração"

- "Sondagem Aximage DN/JN/TSF. Popularidade de Costa cai de 24 pontos para 30 negativos"

- "Protesto segue. Escolas continuam sem aulas e sem serviços mínimos para refeições"

- "Justiça. Seis arguidos no caso das buscas na Câmara de Lisboa que envolve Medina"

- "Convenção da IL. Carla, Rui ou José? Seja qual for o escolhido, sucessor de Cotrim promete trazer novo fôlego"

- "Redes sociais. 'Que domingo haja mais uma liderança feminina': a frase de Álvaro Beleza que entra na campanha da IL"

- "Tove Bruvik Westberg. 'Preços elevados do gás não são do nosso interesse', diz embaixadora da Noruega em Portugal"

- "Brunch com... Ana Paula Laborinho, diretora da Organização de Estados Ibero-Americanos em Portugal. 'Desperdiçar a proximidade da América Latina pode custar muito caro à Europa'"

Correio da Manhã

- "Já há seis arguidos. Inquérito aos contratos suspeitos com Joaquim Morão na Câmara de Lisboa. Investigação alargada a mandato de António Costa. Presidente da República avisa que Governo cairá se Medina sair".

- "'Antes de ir para deputado tenho de molhar as mãos', diz corruptor de Espinho. Escutas a empreiteiro denunciam subornos a Pinto Monteiro, antigo autarca do PSD e atual parlamentar"

- "Despesa com professores dispara 24% desde 2015"

- "Sporting -- Vizela 2-1. Leão sofre para vencer"

- "Saúde. Falha pagamento de bónus a médicos"

- "Alexandra Reis, Ex-governante levou quadros da TAP para a NAV"

- "Odivelas. Homem viola sob ameaça de faca e lança terror"

- "Santa Clara -- Benfica. Guedes com estreia à vista"

- "Sérgio exige trabalho aos dragões"

A Bola

- "Sporting -- Vizela 2-1. São Pedro. Leões regressam às vitorias com golos de Gonçalves e Porro (Penálti aos 90+5)"

- "Santa Clara -- Benfica. Gonçalo Guedes chega, assina e joga"

- "Paços Ferreira -- Braga. Boa forma dos guerreiros à prova"

- "V. Guimarães -- FC Porto. 'Três pontos decisivos', Sérgio Conceição"

- "Internacional. Dani Alves em prisão preventiva. Brasileiro de 39 anos detido em Espanha por abuso sexual e despedido pelo Pumas"

- "Novo escândalo em Itália. Juventus perde 15 pontos na Serie A por fraude fiscal"

Record

- "Sporting 2 Vizela 1. Porro de corpo e alma. Espanhol garante vitória aos 90'+5. 'Estou concentrado no Sporting'"

- "Amorim: 'Falhamos golos na cara do guarda-redes'. Tanlongo estreou-se"

- "Santa Clara -- Benfica. Guedes na bagagem. Chegou, treinou e foi convocado"

- "V. Guimarães -- FC Porto. 'São três pontos decisivos', Sérgio Conceição"

- "Mundial de andebol. Cabo Verde -- Portugal 23-25. É possível fazer história"

- "Agressão sexual em causa. Daniel Alves preso"

O Jogo

- "Sporting 2-1 Vizela. Porro e para o baile"

- "V. Guimarães - FC Porto. Sinais de alerta ligados. Conceição admite desatenções anormais que têm custado pontos"

- "P. Ferreira - Braga. Artur Jorge quer primeira volta recorde"

- "Santa Clara - Benfica. Guedes na mala de Schmidt"

- "Rafa de fora um mês só regressa na Liga dos Campeões"

- "Mundial de Andebol. Portugal a um empate dos 'quartos'. Batido Cabo Verde [35-23], falta a Suécia"