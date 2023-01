Banif volta a merecer atenção da imprensa

Bom dia. A imprensa nacional hoje traz duas revistas semanais, habituais às quintas, mas no que ao interesse do leitor, pode muito bem focar-se mais na revista Sábado, que aborda a temática do extinto Banco Internacional do Funchal.

Na Sábado:

- "BANIF, a grande lavandaria de Euro1.400.000.000"

- "As técnicas para contornar a lei de recrutamento. Como o PS coloca os seus 'boys' em cargos da administração pública"

- "Entrevista com o filósofo Bernard-Henri Levy: 'Se a Rússia vencer será o caos, uma espécie de nova idade média"

- "Educação. Há professores que já têm mais de 700 alunos"

- "Tendência. Futuros pais recorrem a 'baby planners' para preparar chegada dos bebés"

Na revista Visão:

- "As portas giratórias entre a política e os negócios. Os casos em que o Governo se torna um trampolim para a contratação milionária, no setor privado"

- "Mohammed Bin Salman. O poder absoluto do novo patrão de Cristiano Ronaldo"

- "Exclusivo. Judite de Sousa escreve sobre a solidão"

- "Ucrânia. O desafio do inverno e o risco nuclear"

- "Privatização. As contas para vender a TAP"

No Correio da Manhã:

- "Construtor paga favores a Miguel Reis. Câmaras de café filmam corrupção"

- "Autarca de Espinho apanhado a receber envelope de empreiteiro"

- "Queda de helicóptero. Ministro morre em tragédia na Ucrânia"

- "Polícia Judiciária interroga mulher de desaparecido"

- "Saúde. Remédios com aumento até 5%"

- "Em 2025. Presidente da TAP vai receber prémio de gestão"

- "Luís Semedo. Sporting quer promessa do Benfica"

- "FC Porto. Luís Chávez desejado no dragão"

- "Pena suspensa. João Loureiro condenado a 28 meses"

- "Professores. Propostas do Governo não travam protestos"

- "Queixa de Ana Gomes. PGR ignora denúncia contra partido Chega"

No Público:

- "Governo quer professores do quadro a dar aulas em mais do que uma escola"

- "Centenário do poeta. Voltar a ler Eugénio de Andrade como se fosse a primeira vez"

- "Estado reclama indemnização ou corte no valor a pagar à EDP pela barragem do Fridão"

- "Medicina. Novo curso só vai ter vaga para dez alunos portugueses"

- "Entrevista. PSD admite inquérito parlamentar no caso BIC"

- "Lei dos Estrangeiros. Portugal emitiu cerca de 200 vistos para nómadas digitais"

- "Futebol. Ronaldo e Messi: a história continua nas Arábias"

- "Maus tratos a animais. Ainda pode haver tempo para corrigir lei antes de ser declarada inconstitucional"

- "Açúcar no sangue. Pâncreas artificial testado com sucesso em doentes com diabetes tipo 2"

No Jornal de Notícias:

- "Apoio à reforma sobe 50 euros por mês e chega a mais idosos"

- "Governo avança 'poucochinho' e não desmobiliza greves dos professores"

- "Dois anos depois do último jogo, CR7 e Messi confrontam-se em Riade"

- "Três em quatro medicamentos vão aumentar de preço"

- "TAP. CEO responsabiliza ex-secretário de Estado por indemnização"

- "Lisboa. Buscas na Câmara em caso que envolve Medina"

- "Espinho. Miguel Reis deu luz verde a lar com um piso extra"

- "PRR. Ministério Público arrasa auditorias que validaram pagamentos"

- "Centenário. Eugénio de Andrade, uma obra que resiste ao tempo"

No Diário de Notícias:

- "Lincoln Gakyia, promotor de Justiça do MP de São Paulo. "PCC quer utilizar Portugal como porta de entrada de cocaína na Europa"

- "Hotéis, marina, hospital. O futuro de Setúbal vale milhões mas não sai do papel"

- "Após denúncias ao DN. PS/Madeira entrega pedido de inquérito para averiguar eventuais 'crimes financeiros'"

- "Escrutínio do Governo. Costa diz 'não' a Marcelo e atuais governantes ficam fora do questionário"

- "Greve de professores. O 'poucochinho' que o ministro deu não convenceu: 'A luta vai continuar'"

- "Pacto para mais e melhores empregos. Iniciativa da Fundação José Neves prevê aumentar em 10% a contratação de jovens"

- "Proposta em estudo. Executivo admite criar valor fixo para despesas de teletrabalho que fique isento de IRS"

- "Ecografia 4D obrigatória. Plano antiaborto do Vox abre batalha política em Espanha"

- "A última dança. Ronaldo enfrenta Messi hoje em jogo de estrelas da Liga Saudita contra o PSG"

- "Celebrar o Prémio Camões. Eugénio de Andrade: o poeta das manhãs claras nasceu há 100 anos"

No Negócios:

- "50 grandes empresas fazem pacto para criar emprego jovem"

- "CEO da TAP não respondeu à pergunta de 500 mil euros"

- "Obras públicas contratadas em 2022 são metade das de 2020"

- "Turismo sénior. Vilamoura vai receber 47 milhões"

- "Faturação da Glovo cresce mais de 30% em Portugal"

- "Análise. Governos mais despesistas serão penalizados no mercado da dívida"

- "Financiamento. Subida dos juros está a prejudicar mais as PME, avisam advogados"

No Record:

- "Sporting. Tottenham dá Edwards por Porro"

- "Rui Costa deixa cair Hugo Sousa"

- "Benfica. Cláusula ainda prende Henrique Araújo"

- "FC Porto: 'Vamos conseguir os objetivos', Pepe confiante"

- "Hóquei em patins. Dragões na liderança"

- "Pizzi interessa a SP Braga e Estoril"

No A Bola:

- "Salvio em grande entrevista: 'Benfiquista para sempre'"

- "SC Braga. Salvador sonha contratar Pizzi"

- "Sporting. Tottenham tenta meter Edwards no negócio Porro"

- "FC Porto. Pepe e Varela ensinam os capitães da formação"

- "Futebol. Árbitros explicam tudo ao público"

- "A Bola TV transmite CR7 contra Messi"

E no O Jogo:

- FC Porto. Otávio gigante no berço. Luso-brasileiro volta, no melhor momento da carreira, ao palco onde se projetou"

- "Braga. Recorde de fé nas bancadas. Média de espetadores lança clube para novo máximo numa temporada"

- "Sporting. Mais de cinco milhões para ter Diomandé"

- "Benfica. Araújo é o 17.º do Seixal a sair"

- "V. Guimarães. Há sete anos que não se via jejum assim"

- "Hóquei em patins. Dragões agarram comando"

- "Mundial de andebol. Anticlímax logo a seguir à festa. Brasil empata aspirações de Portugal [28-28]"