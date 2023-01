Invasão de bolsonaristas à moda do Capitólio e vitória convincente do Marítimo em destaque na imprensa

Bom dia. as principais notícias do dia na imprensa nacional apontam a dois assuntos de destaque, a invasão protagonizada às principais instituições da democracia brasileira, repetindo os apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro o que os apoiantes de Donald Trump tinham feito praticamente dois anos antes (6 de Janeiro de 2021), ao Capitólio em Washington, mas também a vitória convincente do Marítimo ontem no seu estádio frente ao Sporting, são os principais temas dos jornais nacionais.

No Correio da Manhã:

- "TAP dá cheque de 450 euros a diretores"

- "Administração da transportadora aérea compensa quadros que ficaram sem BMW"

- "Villas-Boas vítima de armadilha com droga"

- "Envelope de haxixe, que seguia para o Brasil, com morada do treinador. PJ admite cilada por ser apontado à sucessão de Pinto da Costa"

- "Tensão no Brasil. Apoiantes de Bolsonaro invadem Congresso"

- "Mãe de Jéssica vê filha morrer e vai à bruxa"

- "Marítimo-Sporting (1-0): Naufrágio na Madeira antes do dérbi"

- "Benfica. Falta de golos preocupa Schmidt"

- "Tomar. Viola filha 2 vezes por mês"

- "Oeiras. Exposição de sexo custa 615 mil euros"

- "Ex-governante. [ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques] Salta para o privado sem castigo"

No Público:

- "Cuidados continuados têm uma lista de espera com mais de 1500 pessoas"

- "Brasil: Apoiantes de Bolsonaro atacam o coração da democracia"

- "Mobilidade: Municípios mais amigos da bicicleta estão a pedalar menos"

- "Espectadores: Cinemas recuperam 60% do público da pré-pandemia"

- "Euribor: Subida dos juros leva famílias a procurar casas mais pequenas"

No Jornal de Notícias:

- "Adesão ao rastreio do cancro da mama baixa e há mais casos suspeitos"

- "Porto: Enxurrada foi um alerta"

- "Fontainhas: 'Ficámos com medo de outra inundação'"

- "Prejuízos: População afetada vai receber apoio monetário"

- "Estragos: Rio Águeda galga margens e alaga estradas"

- "Brasil: Bolsonaristas invadem Congresso, Supremo e Presidência"

- "PSD quer Rui Moreira como trunfo eleitoral nos próximos desafios"

- "Milhões de dias perdidos devido a acidentes de trabalho"

- "Prisão para grupo que alterava quilómetros de carros à venda"

- "Marítimo 1-0 Sporting: Leões afundam-se na Madeira e ficam a 12 pontos do líder"

- "Futebol: Roberto Martínez é o novo selecionador de Portugal até 2026"

No Diário de Notícias:

- "Paulo Raimundo, Secretário-Geral do Partido Comunista Português: PCP desafia PS para alternativa patriótica e de esquerda'"

- "Brasília: Bolsonaristas enfrentam a polícia e invadem Congresso no Brasil"

- "Entrevista. Joana Bordalo e Sá: 'Não é difícil colocar as reivindicações dos médicos em marcha. Tem é de haver vontade política'"

- "Lisboa: Carris vai investir 169,6 milhões de euros em 342 autocarros e 25 elétricos até 2026"

- "I Liga: Sporting perde e fica a 12 pontos do Benfica antes do dérbi"

- "Música: Midus. Ela controla e não descola"

- "Governo. De 'incrível' a 'incompreensível': Quando a teoria política dá lugar à teoria do caos"

No Negócios:

- "Isenção do IVA sobe para 15 mil Euro mas só em 2025"

- "Conversa capital Carlos Tavares: 'A mentira ao supervisor deve ser criminalizada'"

- "Investidor privado. Como proteger o orçamento familiar dos preços e juros"

- "Mercado livre dá 36Euro de poupança na luz"

- "Inflação subjacente cresce na Zona Euro"

- "Carros de luxo. Maserati e Bentley disparam vendas em Portugal"

- "Preço do petróleo vai voltar a superar a barreira dos 100 dólares"

- "Turismo. Ex-secretária de Estado vai para a Fladgate e abre polémica"

- "Consumo. Vendas nos serviços sobem 25% em dezembro"

No O Jogo:

- "Marítimo-Sporting 1-0: Caldeirada de leão"

- "FC Porto: Dragão sem chama longe de casa"

- "Seleção: Roberto Martínez esperado hoje"

- "Benfica: Odysseas persegue recorde"

- "Braga: Pedreira é trunfo no dérbi"

- "Motores: João Ferreira brilha no Dakar"

No A Bola:

- "Marítimo-Sporting (1-0). Título é cada vez mais uma miragem"

- "Leões derrotados pela 5.ª vez em 15 jogos no campeonato"

- "Benfica. Schmidt admira polivalência de Aursnes"

- "Taça de Portugal. Encarnados sem poupanças contra o Varzim"

- "FC Porto. Lesão de Grujic não passou de susto"

- "Seleção. Roberto Martínez esperado hoje em Lisboa"

No Record:

- "Marítimo-Sporting (1-0). Marcha-atrás. Leão derrotado na Madeira falha aproximação ao pódio"

- "Schmidt sem poupanças. Mantém espinha dorsal na Taça apesar de ter dérbi à porta"

- "Dragão sofre longe de casa. Quatro deslizes em oito partidas"

- "Seleção. Martínez até ao Mundial'2026"