As novas regras para chegar ao Governo em destaque na imprensa

Bom dia. As capas dos jornais apontam a um tema, as novas regras para definir se um governante tem perfil para entrar no Executivo. Uma medida que surge no meio da crise de escândalos e demissões de um governo de maioria absoluta. Também de destacar as regras criadas pelo Governo para o futebol, no caso, nas bancadas....

No semanário Expresso:

- "TC só fiscalizou um terço das declarações dos políticos"

- "Os milionários franceses que estão a comprar Lisboa"

- "Segurança Social: Estado burlado em milhões"

- "Graça Freitas, Diretora-geral da Saúde na hora da saída: 'Fui muito atacada e senti a ausência de defesa'"

- "Mal-estar na Defesa cancela almoço de Natal de ministra com chefes militares"

- "Professores criam fundos para arrastar greves"

- "Depois do ataque, bolsonarismo vira costas a Bolsonaro"

- "Isabel dos Santos quer hotel de luxo em Lisboa"

- "Mais políticos na teia de corrupção de Espinho"

- "Ex-ministras do PS em ação de propaganda do BE"

- "Salário médio só cresceu 3% desde 2010"

- "Costa janta com Ursula"

- "Baixa Pombalina candidata a Património Mundial"

- "Honoris causa para Balsemão"

- "Documentos na garagem de Biden"

- "Ordem investiga médicos por 'mortes e mutilações'"

No semanário Nascer do Sol:

- "Costa usa Marcelo para se assumir como vítima"

- "Paulo Portas abandona corrida a Belém"

- "D, Clemente defende patriarca mais jovem"

- "Mikulas Dzurinda, ex-PM Eslováquia: 'A Eslováquia tem um Governo fraco, mas uma sociedade civil forte'"

- "Diogo Feio: 'António Costa tem medo de Pedro Nuno Santos'"

- "Jogo. Tabacarias e papelarias têm falta de raspadinhas"

- "Greve dos professores. Empresas já discriminam trabalhadores com filhos na escola pública"

- "Manuela Eanes relembra encontro com Bento XVI"

- "Faz sentido mudar o hino ou reescrever a história?"

No Correio da Manhã:

- "Negócios no município de Montalegre. Três famílias ganham 14 milhões com Câmara"

- "Familiares do presidente e do 'vice' sacam fortunas. Autarca de Espinho renuncia para fugir à cadeia"

- "Na proteção civil. Namorado da secretária de Estado promovido no Barreiro"

- "Companheiro de Patrícia Gaspar vai ganhar 3088 euros brutos por mês"

- "Sondagem. Escândalos desgastam Costa"

- "Ponte de Lima. Professor abusa sexualmente de filha adotiva"

- "Bento XVI e Francisco. Livro revela guerra de papas"

- "Isabel Sarmento. Mulher velha morre aos 112 anos"

- "Benfica. Rafa acelera para o dérbi"

- "Sporting. Amorim com dúvidas sobre Pote"

No Público:

- "Questionário a governantes escrutina processos judiciais dos familiares"

- "Custo de vida: Suspensão do IVA leva portugueses a supermercados espanhóis"

- "A Noiva, de Sérgio Tréfaut: Os grandes olhos da Humanidade nas ruínas do Estado Islâmico"

- "Funcionou três anos: Comissão da reforma da saúde pública demite-se em choque com Governo"

- "Lonnie G. Bunch III: 'Recuperar a memória da escravatura tem de importar'"

No Jornal de Notícias:

- "Professores angariam verbas para pagar greve a funcionários"

- "Ameaça de multa faz subir pagamento em parcómetros"

- "Autarca de Espinho terá sido corrompido logo após a eleição"

- "Escrutínio: Inquérito com 36 perguntas é filtro para governar"

- "Saúde: Maternidades de Famalicão e Póvoa fazem obras e não fecham"

- "Cinfães: Menina ficou seis horas esquecida na carrinha da escola"

- "FC Porto: Conceição tem 300 jogos e sagra-se campeão de títulos"

No Diário de Notícias:

- "Entrevista DN-TSF. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República: 'Demissões estão a desgastar o Governo'"

- "Mecanismo de escrutínio: Compromisso de honra e 34 perguntas para descobrir esqueletos no armário"

- "Lei de José Vieira da Silva: Regra de 2006 subtrai até 12% às pensões com menos de um ano"

- "Educação nas ruas: Professores criam fundo de greves para subir o tom de um protesto sem fim à vista"

- "Valorizar Lisboa: Moedas candidata Baixa Pombalina a Património Mundial"

- "Manifestação: Movimento de cidadãos exige 'plano de crise em defesa de quem trabalha'"

- "Forças Armadas: Prevenção de assédio e violência conta com militares e civis especializados"

No Negócios:

- "Acionista ativistas fazem os lucros cair"

- "Contratação coletiva perde peso histórico na banca e indústria"

- "Boris Vujcic, Governador do Banco Central da Croácia: 'Ainda não chegámos ao fim da subida dos juros'"

- "Barómetro: Crise no Governo quase cola PSD a socialistas"

- "Impostos: Família, conta bancária e faturas. Os prazos para o IRS"

- "Sexta-feira 13: A superstição também afeta a economia"

- "Dacia chega pela primeira vez ao pódio das vendas"

No Jornal Económico:

- "Privatização da TAP arranca com Evercore como assessor"

- "Imobiliário: Novobanco põe à venda imóveis no valor de 400 milhões"

- "Inflação devora mais de 17 mil milhões em salários e poupanças"

- "Polémica: Sob pressão, ex-secretária de Estado do Turismo [Rita Marques] desiste de cargo na Fladgate"

- "Suplemento: Corte do contingente das regiões autónomas afastaria 600 jovens do ensino superior"

- "Crédito à habitação: Bancos estão a dizer aos clientes que se renegociarem créditos ficam marcados"

- "Entrevista: 'Não há espaço no Montijo para aeroporto', diz dirigente da Ordem dos Engenheiros"

- "Cenário macroeconómico: Banco Central Europeu menos pessimista com recessão no início do ano"

No O Jogo:

- "Insaciável: O Jogo fez as contas a todos os recordes que Sérgio Conceição ainda pode bater no FC Porto esta época"

- "Triplo salto para o onze: O 'hat-trick' em 45 minutos frente ao Arouca ameaça vaga de Veron no ataque"

- "João Marcelo renova até 2027"

- "Benfica. Blindado por 100 MEuro: Schjelderup foi oficializado e é inscrito hoje"

- "Sporting: Diomandé na mira para reforçar eixo"

- "Dobradinha no Dakar: Ricardo Porém venceu 11.ª etapa, João Ferreira foi segundo"

- "V. Setúbal-Casa Pia 0-1: Gansos sonham com o Jamor"

- "Internacional. José Mourinho: 'Seleção? Fui a única escolha'"

- "Andebol. Falsa partida no Mundial: Portugal perde (30-26) com a Islândia na estreia"

- "Dérbi. Álvaro Magalhães e Inácio de acordo: decisão passa pelos pés de Rafa, Neres, Porro e Edwards"

No A Bola:

- "'Fiquei louco quando o meu pai me falou do Benfica', Andreas Schjelderup, joia nórdica de 18 anos assina e abre o coração"

- "Benfica-Sporting. Vem aí o melhor dérbi do mundo"

- "Pedro Gonçalves e Nuno Santos dois certos"

- "Portugal. Mourinho agradece ao presidente ter sido a primeira opção para a seleção"

- "Taça de Portugal. V. Setúbal-Casa Pia (0-1)"

- "FC Porto. Ataque 'low-cost' vale milhões"

E no Record:

- "5 anos de prisão. Governo criminaliza posse e uso de tochas e pirotecnia"

- "Benfica. Schjelderup tem cláusula de 100 milhões. 'Quero ser importante'"

- "Sporting. Cimeira por Porro"

- "FC Porto. Pepe está de volta"

- "Mourinho desmente Fernando Gomes: 'Disse-me que era a única escolha para selecionador'"

- "Andebol. Islândia-Portugal (30-26). Mundial começa mal"