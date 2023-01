Investigação a Paulo Cafôfo é um dos destaques da imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Corrupção em Espinho abala PS e PSD. Luvas de 100 mil Euro para autarca e deputado"

- "PJ aponta suborno dividido"

- "PJ investiga pista de crime no desaparecimento de Filipe Silva"

- "Greve fecha 150 escolas"

- "Por conta de outrem. 54 por cento ganham salário até 800Euro/mês"

- "Prostituição. Dispara negócio de sexo com grávidas"

- "Sondagem. Portugueses querem demitir direção da TAP"

- "Saúde. Salário mais alto e casa para atrair médicos ao interior"

- "Clima. Mau tempo deixa país em estado de alerta"

- "Apesar dos deslizes. Schmidt confia no título"

- "Saída de Pedro Porro. Leão espera pagamento a pronto"

Público:

- "Segundo curso privado de Medicina vai funcionar no Porto e em Gondomar"

- "Professores. Primeiro dia de nova vaga de greves afetou milhares de alunos"

- "Queixas de associados. Banco de Portugal investiga Caixa de Crédito Agrícola do Alto Douro"

- "Descentralização. Prejuízos por cheias e fogos vão ser pagos pelas CCDR"

- "Saúde. Jovens médicos que se formem no interior terão a casa paga"

- "Desigualdades. Proposta para taxar 'ultra-ricos' marca arranque de Davos"

- "Alemanha. EUA treinam ucranianos para reconquistar terreno a russos"

- "Gina Lollobrigida. Morreu a 'mulher mais bela do mundo'"

- "Andebol. Depois de um Mundial que começou assim-assim, Portugal avança como vencedor do grupo"

- "Lisboa. Noiserv faz do Teatro Taborda a sua casa, com seis espetáculos que já estão esgotados"

Jornal de Notícias:

- "Burla com baterias desliga centenas de carros elétricos"

- "Propostas 'insuficientes' não desmobilizam professores"

- "Médicos que façam internato no interior recebem mais dinheiro e têm habitação paga"

- "Função Pública. Há quem vá levar para casa menos que o salário mínimo"

- "Desigualdades. Metade da riqueza está nas mãos de 1% da população"

- "Crime. Chefe da máfia detido após 30 anos de fuga"

- "Cinema. Diva italiana morreu aos 95 anos. Gina Lollobrigida continuava ativa em vários projetos"

- "Miranda do Douro processa Fisco. Em causa a não cobrança de 200 milhões em impostos no negócio das barragens"

- "Porto. Moreira quer que combate ao tráfico seja prioridade"

- "Liga. FC Porto e Braga procuram feito raro"

Diário de Notícias:

- "Emergência na habitação. 16 países europeus já têm controlo de rendas"

- "1927-2023. Gina Lollobrigida, a Mona Lisa do século XX"

- "Professores. Fenprof aponta 'linhas vermelhas' e admite continuar com as greves"

- "Governo. Cafôfo investigado pelo menos desde 2018, mas não é arguido"

- "Eleição. Coligações, quotas e reforma da IL dividem candidatos à liderança"

- "Setúbal. 'A Comenda é do povo!', gritaram quando câmara retirou cercas do parque das merendas"

- "Função Pública. IRS, contribuições sociais e ADSE absorvem aumento de 104 euros no Estado"

- "Reino Unido. Dois anos após o 'Brexit', empresas britânicas enfrentam os custos"

Inevitável:

- "Pedro Nuno Santos já faz mexer o PS. O ex-ministro tirou uns meses sabáticos, mas o desgaste do PM e as divergências entre ambos já estão a agitar as hostes socialistas"

- "Euro65.666,65. Gastou o Estado num mês em papel higiénico, toalhetes e gel"

- "Davos. Nova taxa para multimilionários é eficaz contra a pobreza?"

- "Depósitos a prazo. Portugal é dos países que paga menos juros"

- "No TagusPark. Ruy de Carvalho sobe ao palco e conta histórias da sua vida"

Negócios:

- "Bruxelas vê margem para aumentar mais os salários"

- "Portugal produz 1,5 milhões de carros em cinco anos"

- "Juros dos depósitos com espaço para subir até 3,5%"

- "Radar África. Cinco questões sobre o futuro de Angola"

- "Sondagem mostra que três quartos querem demissão da CEO da TAP"

- "Reabertura da economia gera entusiasmo com ações chinesas"

- "Impostos. Corte no IVA das bicicletas não chega às peças"

A Bola:

- "Para já fica! Tottenham e Sporting ainda longe de um acordo por Porro"

- "E fica para já! Enzo faz hoje 22 anos e Benfica prometeu rever-lhe contrato"

- "Sporting. Pai do jovem Chermiti garante renovação para breve"

- "FC Porto. Bruno Costa cedido até junho à equipa árabe de Pedro Emanuel"

- "Mundial de andebol. Portugal (27-20) vence Hungria"

Record:

- "Benfica. Hugo Sousa a um passo. Guarda-redes do Flamengo vai concorrer com Vladochimos"

- "Sporting. Lirola e Boey na sucessão de Porro"

- "FC Porto. Galeno com números de Luis Díaz"

- "Mundial de Andebol. Portugal passa em primeiro"

O Jogo:

- "FC Porto. Galeno persegue super-herói. Na contabilidade dos extremos, só Hulk tem melhores números neste milénio"

- "Benfica. [Gonçalo] Ramos no topo"

- "Sporting. Boey na mira se Porro sair"

- "Braga. Melhorar na retaguarda para atacar a frente"

- "Gil Vicente 2 - 1 V. Guimarães. Navarro dá a volta ao Vitória"

- "Estoril 2 - 0 Casa Pia. Gansos falham assalto ao quarto"