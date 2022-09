Brasil, pensões, saúde, juros e futebol em destaque nos jornais de hoje

Bom dia. Os jornais nacionais e as revistas que hoje se publicam, dão destaque a vários assuntos que têm estado na ordem do dia por esta altura.. Eis as capas e os destaques de primeira página, a começar nas revistas semanais.

Na Sábado:

- "Os maiores salários em Portugal"

- "Avante!. João Pereira Coutinho foi disfarçado à festa dos sovietes"

- "Social. Rita Ferro explica como identificar um snobe"

Na Visão:

- "SNS: O drama invisível das listas de espera"

- "Alterações climáticas: Pesadelo começou mais cedo do que o previsto"

- "Se7e: Filmes, concertos e exposições na rentrée"

No Correio da Manhã:

- "Reformados perdem 13 mil euros"

- "Cálculo para pensão de 886 euros, CM revela situação de todos os pensionistas"

- "Pacote para a eletricidade só dá para 2 cafés"

- "E. Frankfurt-Sporting (0-3) Leão europeu"

- "Atl. Madrid-FC Porto (2-1). Correu tudo mal ao dragão"

- "Rui Costa explica contas do Benfica. Desejo do título dá prejuízo histórico"

- "Gripe e Covid. Vacinas chegam às farmácias no final do mês"

- "Petróleo também em perigo. Putin ameaça cortar gás à Europa"

- "Novas imagens do telescópio vagabundo. Gigante do espaço é uma tarântula"

- "200 anos. Marcelo celebra festa do Brasil"

- "Morte de Jéssica. Prisões travam sexo de casal suspeito de assassinar criança"

- "Violência doméstica. Segurança preso por espancar família"

- "Portugal em risco. Justin Bieber cancela digressão mundial"

No Público:

- "Maternidade com mais obstetras do país volta a fechar bloco de partos"

- "Brasil, 200 anos: Bolsonaro transformou festejo oficial em campanha. Marcelo não sentiu desconforto"

- "Medidas anti-inflação lançam debate sobre mudanças nas pensões"

- "Montenegro disponível para negociar reforma da Segurança Social"

- "Comissão lança plano: Lucro excessivo de empresas de energia na mira de Bruxelas"

- "Regresso à escola: Mais de 90% dos alunos já têm vales para manuais grátis"

- "Futebol: Sporting e FC Porto: sorrisos e lágrimas na Champions"

- "Festival de Veneza: 'A Noiva' jihadista do cineasta Sérgio Tréfaut tem estreia mundial"

- "Entre os melhores na UE: Portugal bate recorde de geração de eletricidade a partir do sol"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais mantêm regras apertadas da pandemia para visitas"

- "Barriga cheia e indigestão: E. Frankfurt 0-3 Sporting; Atlético de Madrid 2-1 F. C. Porto"

- "Incêndios: Dez mil fogos até agosto valem quarto pior registo da década"

- "Benfica: Prejuízo duplica com compras e travão à venda de jogadores"

- "Cadastrado em liberdade condicional viola mulher durante horas"

- "Gás natural: Uma em cada três empresas viu fatura triplicar"

- "Educação: Maioria dos alunos sobe notas de exame após recurso"

- "Gondomar: Juntas herdam da Câmara ruas sujas para limpar"

No Diário de Notícias:

- "Documentos portugueses da NATO apanhados à venda na 'darkweb'"

- "Brasil celebra 200 anos de independência: Marcelo nega desconforto ao lado de Bolsonaro: 'Presença é um gesto histórico'"

- "Presidente brasileiro usa o Bicentenário como tudo ou nada eleitoral"

- "Sem reforço no OE para encaixar custos da inflação hospitais vão colapsar"

- "Apoios às famílias: Oposição pede mais e atira às pensões, governo diz que usou a 'margem possível'"

- "Chave Móvel Digital: Metade dos portugueses já podem renovar documentos e marcar consultas à distância"

- "Champions: Sporting fez história na Alemanha. Em Madrid, só houve golos após os 90' e FC Porto saiu derrotado"

No Negócios:

- "Juros do BCE arriscam chegar a 4% em três anos"

- "Têxtil e cerâmica aplaudem teto ao preço do gás russo"

- "#Os mais poderosos 2022: #02 [Ursula von der Leyen] Saiu da pandemia com um peso reforçado, manteve a coesão na UE, mas vê à espreita uma recessão"

- "Lei põe IAS a subir num ano quase tanto como em 15"

- "Galp compra restantes 48,5% da Ventinveste à Martifer"

- "Benfica agrava prejuízos após quebras nas transferências"

- "Taxa sobre as embalagens de plástico também paga IVA"

- "Lex: Clima de incerteza conduz a redução de investimentos"

No O Jogo:

- "Glorioso e inglório: E. Frankfurt 0-3 Sporting; Atlético de Madrid 2-1 F. C. Porto"

- "Benfica: Prejuízo sobe para 35 milhões"

- "Malmo-Braga: À procura da festa inédita"

- "Liga SABSEG: Jorge Costa de volta ao banco no Ac. Viseu"

No Record:

- "E. Frankfurt-Sporting (0-3): Gigantes. Leão consegue primeiro triunfo de sempre na Alemanha"

- "AT Madrid-FC Porto (2-1): Descontos malditos"

- "Benfica. Prejuízo recorde. SAD encerra exercício com 35 MEuro negativos"

- "Liga Europa. Malmo-SP Braga: Minhotos confiantes na estreia"

E no A Bola:

- "E. Frankfurt-Sporting (0-3). Leão da Europa"

- "Atl. Madrid-FC Porto (2-1): Golpe de teatro"

- "Benfica- Buraco aumenta em nome do projeto desportivo"

- "Malmo-SC Braga: Minhotos querem vencer o grupo"

- "Águias acenam com prémio para Grimaldo renovar"

- "'Novela' Horta explicada em Assembleia Geral"