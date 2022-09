Jornais 'olham' às medidas anti-crise que devem ser anunciadas hoje

Bom dia. As medidas de combate à actual crise, que devem ser anunciadas hoje pelo primeiro-ministro, são o grande destaque dos jornais hoje. Mas há outros temas a ter em conta. Aqui fica o resumo.

No Correio da Manhã:

- "Pacote anticrise dá 300 milhões a reformados: Pensões até 1108 euros aumentam já"

- "João Paulo II sobe aos altares. Papa beato ouviu segredos de Lúcia"

- "Pai biológico: 'Quero ficar com a guarda do meu filho'"

- "Caso da mãe suspeita de maus-tratos: Bebé Santiago, de cinco meses, luta pela vida no Hospital de Chaves"

- "Justiça alarmada. Dispara número de crianças no crime"

- "Guerra de gangs: 'Rapper' abatido a tiro na rua"

- "Aumentam pedidos de ajuda alimentar"

- "Liga dos Campeões. Cansaço obriga Schmidt a rotações"

- "FC Porto. Eustáquio é o novo motor dos dragões"

- "Sporting. Paulinho regressa mas fica no banco"

- "Natação. Nova estrela mergulha na Luz"

- "Seis homens armados. Empresário português raptado na Venezuela"

- "Cadeia de Sintra. Vírus misterioso infeta reclusos"

- "Ganha na 1.ª e 2.ª volta. Sondagens reforçam favoritismo de Lula"

No Público:

- "Falha em plataforma da DGS expôs dados dos portugueses"

- "Festa do Avante: Foi o 'declínio do capitalismo' que levou Putin a invadir a Ucrânia"

- "Reino Unido: Boris Johnson sai entre um adeus e o 'hasta la vida, baby'"

- "Cinco anos após o fogo, Pinhal de Leiria revela sinais de abandono"

- "Diogo Ribeiro: A primeira grande esperança para a natação portuguesa chegar ao topo"

- "Transportes: TAP apresenta em outubro novos acordos aos sindicatos"

- "Universidades: Nova de Lisboa já arrancou com 'ano zero' na capital egípcia"

no Jornal de Notícias:

- "Aumentam as vítimas mortais de acidentes sob o efeito de drogas"

- "Grande Prémio de Ciclismo JN: De amarelo até à vitória"

- "Tudo à espera da descida do IVA na luz e gás"

- "Natação: Diogo traz três medalhas e recorde mundial"

- "Redes sociais: Cães e gatos portugueses também são influencers"

- "Lisboa: Rapper assassinado em acerto de contas"

- "Castelo Branco: Polícia dá tiro a homem que o ameaçou com arma"

- "Ano escolar: Famílias gastam até 600 euros em material"

- "Reino Unido: Liz Truss favorita na sucessão a Boris"

No Diário de Notícias:

- "Só 2% dos portugueses estão filiados em partidos e quatro em cada cinco estão inativos"

- "Montenegro desafia Costa a baixar o IRC: 'Faça-o já, não aguarde mais 15 dias'"

- "Três medalhas de ouro e um recorde do mundo: 'Nunca se viu um fenómeno como Diogo Ribeiro na natação portuguesa'"

- "Pré-publicação do novo romance de Céu e Silva 'Casablanca Depois do Adeus: 'Com a história de Portugal fazia-se centenas de filmes'"

- "Especial 200 anos Brasil: Como matar a fome num país rico por natureza?"

- "Veículos elétricos vendidos: Três em dez carros são usados e vêm de fora"

- "Pele garante economia circular: Indústria leva engraxadores a Milão em defesa de calçado de couro"

- "A aventura de Elcano por José Manuel Garcia: 'A primeira Volta do Mundo foi realizada por desespero', diz historiador"

- "Conservadores indicam quem sucede a Boris: Liz Truss já é dada como certa para liderar o Reino Unido"

No Inevitável:

- "Costa apresenta hoje o maior pacote de sempre"

- "Ainda te amamos, Freddie. 76 anos de uma lenda"

- "Jornal i alvo de novo ataque informático"

- "André Ventura e Wiriyamu. 'António Costa tornou-se num traidor à pátria e deve ser punido'"

- "Energia. União Europeia vai 'acelerar o caminho para a independência'"

- "Chuva. Porto, Braga e Viana do Castelo com aviso amarelo"

- "Vigdis Hjorth. Um segredo repugnante que não foi varrido para baixo do tapete"

No Negócios:

- "Apoios a combustíveis fósseis voltam a subir"

- "UE pode fixar custos na produção para baixar custo da luz"

- "Investidor privado: Os touros ainda irão conseguir vencer os ursos?"

- "Montenegro desafia Governo a baixar o IRC de imediato"

- "O milagre chinês irá transformar-se numa crise de efeito contagiante?"

- "IP procura clientes para terminais ferroviários de mercadorias"

- "L. Marques Mendes: Governo vai mesmo 'travar' subida anormal das rendas"

No A Bola:

- "Enzo fica mais caro. Faz amanhã 10.º jogo pelo Benfica que tem de pagar mais Euro2 M ao River"

- "André Almeida fora da Champions"

- "Sporting. Dupla que vale por seis"

- "'Sporting vai ter de correr muito contra o E. Frankfurt', garante Gonçalo Paciência"

- "FC Porto. Eustáquio agarra-se ao onze"

- "Natação. 'Vou passar a dormir com quatro medalhas', Diogo Ribeiro"

No Record:

- "Schmidt no paraíso: Treinador abre o coração e fixa metas para a temporada"

- "Sporting. Pote sem limitações"

- "FC Porto. Eustáquio e mais 10"

- "Hóquei em patins: Elite Cup. FC Porto-Benica (4-1): Festa azul e branca"

- "Itália. Udinese-Roma (4-0): Mourinho sofre 3.ª maior derrota da carreira"

E no O Jogo:

- "'Carmo casa na perfeição com Pepe': Rolando jogou ao lado do reforço portista em Braga e vê-o fixar-se no onze dos dragões... e da seleção"

- "Benfica: Um ano de Draxler custa 4MEuro"

- "Natação: 'Queria muito o recorde mundial': Diogo Ribeiro fecha campeonato do Mundo com terceiro ouro e marca estratosférica"

- "Sporting: Falta golo a Trincão"

- "Braga: Defesa melhor só há 11 anos"

- "Hóquei: Dragões vencem Elite Cup"

- "Ciclismo: Mauricio junta GP JN à Volta"