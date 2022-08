Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

No Correio da Manhã:

- "Bebé de 4 meses internado em estado grave. 'A PJ que fale com o meu advogado', mãe de Santiago em exclusivo ao CM"

- "Rio Ave-FC Porto (3-1): Dragão humilhado isola rivais"

- "Sporting. SAD procura avançado para Ruben Amorim"

- "Benfica. Rui Costa encantado com as opções de Schmidt para jogar"

- "Ricardo Horta brilha e marca em Braga demolidor"

- "Sérgio Figueiredo perdeu metade do negócio desde que Medina saiu"

- "Polémica. Empresa faturou 159 mil euros em 2020 mas apenas 75 mil no ano seguinte"

- "Recurso. Tribunal suaviza pena a bombeiro agressor"

- "Queixa no DIAP de Lisboa. Embaixador no Qatar investigado por assédio sexual"

- "Funeral de Estado. Angola dividida no adeus a 'Zédu'"

- "Ex-presidente do Benfica [Luis Filipe Vieira] revela. Jogadores choraram quando foi preso"

- "Hospitais. Centenas de doentes com alta abandonados"

- "Segurança Social. Professora espera pela reforma há dois anos"

- "Interpol. Governo acusado de querer controlar"

No Público:

- "Subida de preços faz aumentar os pedidos de ajuda alimentar"

- "Eduardo dos Santos: Angola enterrou o 'pai da nação' e 'estadista pan-africano'"

- "Tarefeiros: Ganham tanto em 24 horas como médico interno num mês"

- "Efeito da seca: Quebra de 20-40% na safra de azeitona deste ano"

- "Guerra na Ucrânia: Governos da UE discutem travão a vistos a turistas russos"

- "Missão Ártemis: O grande teste do regresso dos humanos à Lua começa agora"

- "Resignação: Os 'humildes' são 'vencedores', diz Francisco sobre o Papa Celestino V"

- "Futebol: Rio Ave vence o FC Porto em Vila do Conde e 'entrega' comando da Liga ao Sp. Braga"

No Jornal de Notícias:

- "Empresas exigem apoio de dois milhões por ano face à crise energética"

- "Rio Ave 3-1 FC Porto: Aziz se foi a liderança"

- "Ciclismo: Pelotão de luxo no Grande Prémio JN"

- "Porto: Sem trânsito, Rodrigues de Freitas abre-se à animação"

- "Hospitais: Afluência às urgências está quase ao nível da pré-pandemia"

- "Festival: Concerto lendário de Iggy Pop fecha Vilar de Mouros"

- "Estacionamento: Multas já se pagam por multibanco em 195 concelhos"

- "Justiça: Falsas enfermeiras roubavam idosos"

No Diário de Notícias:

- "Regresso às aulas: Por cada 50 euros de material escolar pais vão gastar mais oito"

- "Caos nas urgências: Teresa fez 240 euros extra em seis meses. Internos são hoje substitutos de especialistas e a formação médica está em risco"

- "Crise dos insetos: A catástrofe silenciosa que ameaça o planeta"

- "Missão da NASA: 'Artemis' vai levar o Homem à Lua, 50 anos depois"

- "Riccardo Marchi: 'Em Portugal houve sempre pouco interesse em estudos científicos sobre a direita'"

- "Carlos Coelho: 'Montenegro tem de afirmar o PSD como partido de oposição e alternativa de governação'"

- "Clientes vão pagar 30 cêntimos por caixa: Taxa sobre plástico e alumínio ameaça negócio do 'take-away'"

- "Angola a votos: UNITA diz que existem provas de que é preciso corrigir mandatos"

No Inevitável:

- "Energia: Reino Unido e França avançam com dinheiro para defender mais desfavorecidos"

- "Coldplay em Coimbra: 'Aluguer' de apartamento a três mil euros por noite"

- "Angolanos acreditam que 'Ti Célito' pode desbloquear impasse eleitoral"

- "Mulheres regressaram aos estádios de futebol no Irão"

- "Chega: ventura testa estilo de oposição com moção de confiança"

- "PRR: Bruxelas não deverá prolongar prazo de execução"

- "Finanças Pessoais: Entre com as contas em ordem após férias"

No Negócios:

- "Inflação tira 16 mil milhões aos depósitos das famílias"

- "Peso de benefícios na receita fiscal diminui em 2021"

- "Renault abre mão dos concessionários no país"

- "APEMIP cria novo portal imobiliário no fim do ano"

- "Fuga para gás regulado dá poupança de até 70%"

- "Entrevista, Matteo Castelvetri: Gamalife admite comprar concorrentes em Portugal"

- "Trabalho: Contratos precários no topo da tabela europeia"

No O Jogo:

- "Rio Ave: 3-1 FC Porto: Três tiros e queda"

- "Arouca 0-6 Braga: Comandante insaciável"

- "Sporting: Radiografia à crise do leão"

- "Benfica: Os segredos do 'projeto António Silva'"

- "Famalicão 1-0 Sta. Clara: Pontaria de Zaydou dá primeira vitória aos minhotos"

Na A Bola:

- "Rio Ave-FC Porto (3-1): Choque in Rio. Dragão cai com estrondo em Vila do Conde"

- "Arouca-SC Braga (0-6): Festival guerreiro, Horta bisou e ficou em silêncio"

- "Benfica. Yaremchuk a caminho da Bélgica por (pelo menos) Euro15 milhões"

- "Sporting. Amorim. Lança desafio ao plantel"

E, por fim, no Record:

- "Rio Ave-FC Porto (3-1): Choque. Dragões caem com estrondo em Vila do Conde"

- "Benfica. Acordo com Kamada"

- "Yaremchuck certo no Bruge"

- "Arouca-SP Braga (0-6): Arraso e liderança"

- "Sporting. Amorim aperta com os jogadores"

- "Record International Masters. Leões fazem o bis"