200 anos do Brasil independente, medidas anti-crise e 'Champions' em destaque na imprensa

Bom dia. Este é o resumo dos principais títulos dos jornais nacionais publicados nesta quarta-feira, 7 de Setembro de 2022.

No Correio da Manhã:

- "Medidas anti-inflação. Bónus das reformas vai pagar IRS. Taxa será igual à da prestação mensal"

- "Pensão extra a atribuir no mês de outubro reduz valor dos futuros aumentos"

- "Ajuda fiscal aos senhorios aplicada de forma automática, sem burocracias"

- "Benfica-Maccabi Haifa (2-0). Águia voa mais alto na Liga dos milhões"

- "E. Frankfurt-Sporting: 'Estamos habituados aos grandes jogos' [Rúben Amorim]"

- "Atl. Madrid-FC Porto. 'Desejo sorte ao árbitro e ao VAR' [Sérgio Conceição]"

- "Estado ignora bebé Santiago"

- "110 saídas ao estrangeiro. Marcelo viaja mais do que o papa"

- "Liz Truss. A nova dama de ferro do Reino Unido"

- "Perseguição sexual. Freira aceita perdão de madre e tira queixa"

- "Alarme com roubo nos contadores de gás"

- "Viseu. Mulher perde os três filhos por ter a casa desarrumada"

- "Instrução parada. Ivo Rosa deixa processo do BES/GES"

No Público:

- "Subida da receita do IVA dá para pagar medidas do Governo contra a inflação"

- "200 anos da independência: Parabéns, Brasil"

- "Inquérito mundial: Retirada russa é o caminho para o final da guerra na Ucrânia"

- "Justiça: Juiz que fica com o caso BES tem quatro anos de experiência"

- "Liga dos Campeões: Benfica entra na competição com vitória sobre o Maccabi por 2-0"

No Jornal de Notícias:

- "Pensionistas perdem 254 euros em 2024"

- "Benfica 2-0 Maccabi Haifa: Quatro minutos que valem 2,7 milhões"

- "Brasil: Campanha em clima de celebração da independência não convence eleitorado"

- "Conceição quer agressividade da equipa para fazer história"

- "Livreiros ainda à espera do primeiro pagamento de vales dos manuais"

- "Mais professores do quadro sem turma a dias do arranque escolar"

- "Cascais: Roubo de contadores obriga a retirar centenas de moradores"

- "Justiça: Venda de 'droga do riso' passa a ser tráfico"

- "Porto: População desespera com ruído das obras do metro à noite"

- "Aviação: Linha Bragança-Portimão em alta com emigrantes"

- "Cultura: Produções de Nuno Cardoso abrem temporadas na Europa"

- "Sporting: À procura da primeira vitória na Alemanha"

No Diário de Notícias:

- "Reformados terão corte de 252Euro nas pensões daqui a dois anos"

- "Brasil celebra 200 anos de independência: Imigrantes brasileiros falam da 'desesperança' que se vive no seu país, que esperam que mude com as eleições"

- "Amazónia no centro de selva de desafios para a política externa"

- "Regulador: Clara Raposo será primeira vice-governadora do Banco de Portugal"

- "PSP: Polícias desesperam com demora no reembolso de despesas de saúde"

- "Guerra: EUA afirmam que Rússia recorre a arsenal norte-coreano"

- "Champions: Obra de arte de Grimaldo na 10.ª vitória do Benfica. Segue-se a Juventus, em Turim"

No Inevitável:

O 'jornal i' foi alvo de ataque informático. "Danos nos servidores impossibilitam edição do jornal esta quarta-feira", refere uma nota no site oficial. Assim, "o jornal i não poderá ser publicado esta quarta-feira, não sendo possível prever quando será retomada a edição", acrescentam.

No Negócios:

- "Contratos de renda de 2022 fora dos apoios fiscais"

- "#Os mais poderosos 2022: #03 [Christine Lagarde] É o rosto da política monetária no Euro e tem como desafio travar uma pesada crise económica"

- "Poupança: Dois terços do dinheiro dos portugueses estão aplicados em depósitos"

- "Imobiliário: Novo hotel em Setúbal com investimento de 8,5 milhões"

- "Logística: KLog: consumo vai reduzir-se e oferta passa a ser excessiva"

- "Sustentabilidade 20/30: Agricultura familiar pode ajudar a cumprir múltiplos ODS"

No Tal&Qual:

- "António Mexia. Ninguém quer nada com ele"

- "Relatório europeu e Sócrates arrasam justiça"

- "Rita Ferro foi ao Avante!. 'Fez-me lembrar Fátima'"

- "Mexicanos põem e dispõem em Melides"

No A Bola:

- "Benfica-Maccabi Haifa (2-0): Deu à luz. Sublime Grimaldo coloca Benfica na liderança do grupo"

- "E. Frankfurt-Sporting: À procura da vitória inédita"

- "Atl. Madrid-FC Porto. História para Conceição"

- "Futebol feminino. Seleção vai ao 'play-off' do Mundial"

No Record:

- "Benfica-M. Haifa (2-0): Barriga cheia"

- "E. Frankfurt-Sporting: Donos da bola. Amorim quer dominar e comandar jogo na Alemanha"

- "At. Madrid-FC Porto. 'Queremos que os golos contem...', Conceição não esquece lance anulado a Taremi no ano passado"

- "João Félix sem dúvidas: 'Contra o FC Porto é sempre difícil'"

- "Portugal-Turquia (4-0): Seleção feminina no 'play-off' do Mundial"

E no O Jogo:

- "Benfica 2-0 Maccabi Haifa: Grimaldo dá-lhes asas"

- "Atl. Madrid-FC Porto: 'Desejo sorte ao VAR e à equipa de arbitragem' [Sérgio Conceição]"

- "Eintracht-Sporting: Plano é amarrar os alemães"

- "Braga: 'Malmo quebra sob pressão'"

- "Futebol feminino: Portugal goleia e carimba apuramento histórico"

- "V. Guimarães: Moreno falha Sta. Clara"