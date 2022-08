Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Público:

- "Reportagem em Luanda: Dar o corpo à repressão com o sonho de 'fazer uma Angola melhor'"

- "Acolhimento de crianças vítimas de violência doméstica duplica em 2022"

- "Preso em Amesterdão: Israelita tenta usar cidadania portuguesa para evitar extradição"

- "Multinacionais: UE retoma IRC mínimo e quer acordo até outubro"

- "Entrevista: 'Houve bombeiros 12 horas sem missão' [presidente da Liga dos Bombeiros]"

- "Plano de Inverno: Vigilância da covid será igual à de outros vírus respiratórios"

- "Macron: 'Amigo ou inimigo?': Liz Truss tem dúvidas"

- "Futebol: Derrota inédita confirma crise do Sporting na Liga"

Jornal de Notícias:

- "Boavista 0-3 Benfica - Sporting 0-2 Chaves - Águia intocável Leão domado"

- "Dezenas de arguidos por aplicação de botox sem formação médica"

- "Dádivas: Animais dão sangue que salva 1500 vidas por mês"

- "Há cada vez mais políticos e partidos no TikTok"

- "Diana: As memórias portuguesas"

- "Covid: DGS alerta para a falta de recursos humanos"

- "Estrangeiros vêm casar a Portugal"

- "Porto: Igreja dos Clérigos atrai milhares à noite"

- "Velhas fábricas dão nova vida às cidades"

Diário de Notícias:

- "Estrangeiros gastam mais de 160 milhões para se casar em Portugal"

- "Número de fogos postos é dos mais baixos da década, mas incendiários fizeram arder 671 mil hectares em dez anos"

- "Mithá Ribeiro - Ex-vice do Chega em rutura com o partido admite ficar como deputado independente"

- "Quanto e como poupar na energia? Guia para entender e evitar aumento de 30 euros no gás"

- "Assaltos e violência - Moradores de Arroios querem Esquadra da PSP de volta ao bairro"

- "Papa Francisco no santuário de Áquila: Sucessão pode iniciar-se hoje e D. José Tolentino é apontado como forte candidato"

- "Wayne Yip, realizador de Os Anéis do Poder - Série de O Senhor dos Anéis 'é como um grande épico de oito horas'"

- "Biografia: 'Zelensky não é um líder de guerra, mas ajuda o país com o que faz melhor: comunicar'"

- "Opinião: Javier Solana - Integração europeia num mundo fragmentado"

Correio da Manhã:

- "Internado em estado grave no Porto: PJ aperta cerco a pais de bebé torturado. Judiciária procura testemunhas do crime brutal"

- "'Bazuca': Bruxelas exige identificação dos beneficiários finais dos milhões"

- "Suspeito de abusos: Padre de Viseu ameaça Papa"

- "Boavista 0-3 Benfica: Águia de luxo soma sétima vitória seguida"

- "Sporting 0-2 Chaves: Chaves abre a porta da crise em Alvalade"

- "Rio Ave -- FC Porto: 'Vieira? Prefiro outros autores'"

- "Patrulhamento: Governo obrigado a cancelar concurso polémico de navio"

- "Orçamento: Mais receita não reforça a saúde"

- "Sinistralidade: Despistes matam dois jovens"

- "Pré-publicação do livro: Ex-presidente do Benfica revela relações cortadas com Jorge Mendes"

- "Vidas de verão: Gio de férias mostra filha nas redes"

A Bola:

- "Boavista 0-3 Benfica: Rica Águia. Sete vitórias consecutivas a abrir a época não se via há 40 anos"

- "Sporting 0-2 Chaves: Pobre leão. Flavienses vencem em Alvalade pela primeira vez na história"

- "Alexandropoulos chegou ontem a Lisboa"

- "Rio Ave - FC Porto: Uma (grande) dúvida chamada Taremi"

- "Liga: Marítimo -- Portimonense"

Record:

- ""Boavista 0-3 Benfica: Imparável. Pleno de vitórias nos sete jogos oficiais"

- "João Mário bisou: 'Queremos é acabar como campeões'"

- "Sporting 0-2 Chaves: Leão em crise. Jogadores e Amorim assobiados Oito oitos perdidos"

- "Alexandro chegou"

- "Rio Ave -- FC Porto: Conceição diz que Vieira foi avisado: 'Dar o máximo para não ter problemas'"

- "Taremi faz teste no treino matinal"

O Jogo:

- - "Sporting 0-2 Chaves: Chaves abre crise em Alvalade. Leão soma segunda derrota seguida, a primeira contra os transmontanos em casa, e deixa adeptos furiosos"

- "Alexandropoulos já está em Lisboa"

- "Boavista 0-3 Benfica: Impressão alta no Bessa. Águias aprovadas com distinção em teste duro. João Mário calibra mira e marca dois após perdida escandalosa"

- "Rio Ave -- FC Porto: Conceição exige atitude para evitar problemas em Vila do Conde: 'No máximo a tidos os níveis'"

- "Marítimo -- Portimonense: Sorriso algarvio"

- "Arouca -- Braga: Evangelista pede coragem aos jogadores"

- "Invasão minhota motiva Artur Jorge"

- "Internacional: Mourinho empata vida à Juventus em Turim"

- "Bernardo fatura na reviravolta do Manchester City"