Conheça a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira

A chave vencedora do sorteio número 078/2022 do Euromilhões desta sexta-feira, 30 de Setembro, é composta pelos números 1 - 2 - 11 - 16 - 26 e pelas estrelas 3 e 12.

Nenhum jogador acertou na combinação completa do sorteio do Euromilhões de hoje. O 2.º prémio do sorteio, no valor de 179.820,08 euros, saiu para um apostador de Portugal e quatro do estrangeiro.

Em Portugal, dois jogadores acertaram no 4.º prémio, no valor de 1.496,04 euros. Já no estrangeiro foram 35 os sortudos que combinaram correctamente 4 números e as 2 estrelas.

No próximo sorteio do Euromilhões, de terça-feira está previsto um Jackpot no valor de 40 milhões de euros.

O código sorteado no Sorteio nº 039/2022 do M1lhão, realizado hoje é o SVJ 03027.