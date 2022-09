Pastores promovem arraial na Bica da Cana este domingo

A Associação de Pastores das Serras de Santo António, São Roque e Areeiro, que representa o sector no arquipélago, promove este domingo, dia 25 de Setembro, um arraial-convívio na zona lúdica da Bica da Cana, no Paul da Serra.

No evento, com início marcado para as 12h45, é esperada a intervenções do dirigente da associação, José Manuel Gomes, bem como de outros elementos convidados, que abordaram o estado do sector primário da Madeira e do Porto Santo.

"O estado da Agricultura e da Silvicultura e as políticas governamentais versus aquelas propostas que apoiamos e acreditamos que são as adequadas para o futuro da nossa Região", sublinham os pastores em comunicado.

Serão ainda focados os "desafios relacionados com as condicionantes da atualidade mundial, guerra na Europa e instabilidade dos mercados e a prevista escassez de produtos nos mercados grossistas, cujo impacto junto as populações é, ainda, inimaginável", acrescenta a mesma nota.