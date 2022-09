Riaz Motara convidado para a conferência 'Connected Health Tools for Care Across the Patient Continuum'

Riaz Motara é um médico cardiologista de Joanesburgo, África do Sul, e estará na Região Autónoma da Madeira para proferir a conferência 'Connected Health Tools for Care Across the Patient Continuum'. A iniciativa decorrerá, no próximo dia 4 de Outubro (terça-feira), pelas 12h00, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, Funchal, acompanhada pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos.

Riaz Motara é um cardiologista de renome mundial, com interesse e foco em cardio-endocrinologia e cardiologia preventiva. É membro fundador do primeiro Instituto de Risco Cardiovascular em África.

Actualmente dirige uma empresa de saúde digital focada em soluções para cuidados de saúde focados no doente.

A participação é aberta a toda a comunidade com interesse nesta matéria e não requer inscrição prévia.