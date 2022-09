Morreu Rui 'Saca', filho do histórico nadador nacionalista

Morreu o Rui 'Saca', filho do histórico nadador José da Silva 'Saca', adianta o Nacional, na sua página na Internet, dando conta da sua ligação à claque alvi-negra.

"O CD Nacional está de luto pelo falecimento de Rui ‘Saca’, filho do histórico nadador do clube, José Saca, e adepto de sempre do nosso clube, sendo um dos elementos de referência da FAN (Força Alvi-Negra)", refere o clube no seu 'site'.

O Nacional endereça "sentidas condolências" à família, que são "extensivas a todos os nacionalistas".